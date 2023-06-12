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秀肌肉拱火俄乌局势 北约史上最大规模空中军演遭抗议

2023年06月12日20:02 | 来源：新华社
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　　新华社柏林6月12日电 北大西洋公约组织12日在德国等地启动成立以来规模最大的空中军事演习，总共将有约250架飞机参加，美军是主要参与方。

　　分析人士认为，北约此举意在震慑俄罗斯，但这种“秀肌肉”的做法恐将加剧俄乌紧张局势。军演前夕，德国民众举行抗议活动，呼吁以外交方式解决俄乌冲突。德国媒体预计此次军演恐将严重扰民。

　　北约史上最大规模

　　北约及其盟友定于12日至23日举行空中部署演习“空中卫士2023”。来自20多个国家的1万名士兵和约250架飞机参加，包括B-1战略轰炸机、F35战斗机和远程无人机。除了北约成员国中的23个，日本和正在申请加入北约的瑞典也参加。

　　德国地处欧洲中部，是此次演习的主要东道国和后勤枢纽。德国联邦国防军说，“空中卫士2023”旨在加强跨大西洋军事合作、训练北约应对危机的快速反应能力。

　　这是位于比利时布鲁塞尔的北约总部（2023年4月3日摄）。新华社记者郑焕松摄

　　美国是演习主要参与方，将向德国部署约100架不同型号的飞机。据《华尔街日报》报道，美军还将派出空军国民警卫队预备役部队两千多人。

　　演习主要在德国空域开展，涉及立陶宛、罗马尼亚、波兰、捷克等国领空。德国将出动70架飞机。

　　德国民众抗议

　　10日，数百名抗议者聚集在德国汉诺威地区的文斯托夫空军基地附近，打出“要和平，不要战争”“放下武器”等标语，呼吁以外交方式解决俄乌冲突。这一空军基地是此次北约军演的后勤基地之一。

　　2023年2月19日，在美国首都华盛顿，一名抗议者手举标语在林肯纪念堂前参加集会。新华社记者刘杰摄

　　欧洲正迎来夏季航空出行高峰期。德国媒体预计，此次军演将严重影响当地民航。演习期间，德国三处飞行区每天将轮流对民用航空关闭数小时。德国空中导航服务提供商DFS集团表示，鉴于演习规模庞大，民航延误不可避免。

　　德国联邦国防军说，演习期间预计每天将有250次军机起降，相关区域噪音会增加。

　　“秀肌肉”恐加剧紧张局势

　　据报道，此次军演将模拟所谓俄罗斯攻击北约成员国等多种情境。美国驻德国大使埃米·古特曼称，俄乌冲突使北约举行此类军演“比以往任何时候都更重要”。

　　俄罗斯军事观察家尤里·克努托夫说，北约向俄罗斯“秀肌肉”只会起到火上浇油的作用，加剧地区紧张局势。他认为，以演习为幌子挑起局部军事冲突的例子屡见不鲜，不排除北约演习意在配合乌克兰反攻的可能性，因此俄方应当严肃对待。但他相信北约直接对俄发起进攻的可能性不大。

　　2022年3月31日，在比利时布鲁塞尔，北约秘书长斯托尔滕贝格在新闻发布会上讲话。新华社记者郑焕松摄

　　俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所高级研究员亚历山大·卡姆金告诉俄罗斯卫星通讯社，北约此次军演规模比以往大很多，是借机向俄罗斯发出信号，也凸显欧洲国家军事化趋势。（记者：李超、邓仙来、刘恺、任珂；视频：马则刚；编辑：陈丹、王丰丰、张代蕾、孙浩、程大雨）

(责编：贾文婷、杨牧)

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