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“我国人民对中国医疗队评价很高”（我在中国当大使（102））

——访刚果（布）驻华大使雅克·尼昂加

海外网 何 洌
2023年06月12日19:14 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　刚果（布）驻华大使雅克·尼昂加。
　　海外网 陆宁远摄

　　“我对中国这片土地很熟悉。”刚果（布）驻华大使雅克·尼昂加日前接受本报采访时表示。尼昂加去年8月抵华就任刚果（布）驻华大使，但这并不是他第一次来中国，曾在刚果（布）驻华大使馆担任参赞的经历令他难忘。他说：“中国地大物博，我去过广东、海南、河南等地，到访这些中国省份是非常美妙的经历。”

　　

　　“中国的活力肉眼可见”

　　谈起在华见闻，雅克·尼昂加表示，他印象最深的是“中国养活人民的能力”。2022年，中国全国粮食总产量达13731亿斤，连续8年稳定在1.3万亿斤以上，中国人把饭碗牢牢端在自己手中。尼昂加表示，刚果（布）每年要花费数亿美元进口粮食，发展机械化农业的需求更加迫切。“我们希望借鉴中国经验，寻找粮食自给自足的办法。”

　　如今，中国人不仅“吃得饱”，还“吃得好”，中国老百姓越过越红火的日子让尼昂加感触颇深。“中国是一个善于紧紧把握发展机遇的国家，中国的活力肉眼可见。”尼昂加说，“我们应当从中国的发展中获得启发，中国道路激励很多国家为发展而努力。”

　　中国式现代化已成为国际社会热议的高频词，尼昂加认为，中国式现代化理论的提出，意义重大。现代化没有固定模式，各国实现现代化必须考虑各自的文化因素，发展道路必须与各国国情相适应。“过去，西方殖民者将西方民主体制强加给非洲，却没有考虑非洲的实际情况与文化因素，这就是西方民主在非洲遭遇如此多问题的原因。我们也应该有刚果（布）式现代化。”

　　“看到了中国的仁心”

　　尼昂加是中国发展的见证者，也是两国友谊深化的亲历者。2013年3月，习近平主席对刚果（布）进行国事访问，这是两国1964年建交以来中国国家主席首次到访，整个刚果（布）沉浸在盛大节日般的欢庆中。“作为刚果（布）时任外交部亚洲司司长，我就在现场。习近平就任中国国家主席后首次出访的3个非洲国家里有刚果（布），是我们的殊荣，彰显了深厚的刚中友谊。”尼昂加说。

　　时隔10年，尼昂加对习近平主席那次到访的一幕幕仍记忆犹新。访问期间，习近平主席同刚果（布）总统萨苏在刚果（布）首都布拉柴维尔出席中刚友好医院竣工剪彩仪式。现场鼓乐齐鸣，欢歌快舞。当地人民的喜悦不难理解，中刚友好医院是布拉柴维尔姆菲鲁区首家综合性医院，这里过去只有一个小诊所，缺医少药。如今，这所医院已成为刚果（布）最受欢迎的医院之一。“中刚友好医院极大改善了布拉柴维尔的医疗服务水平。这是一家现代化医院，提供了人们可负担的医疗服务，积累了与中国合作的经验。这是刚中卫生健康领域合作的一个典范。”尼昂加说。

　　中国不仅为刚果（布）援建医院，更持之以恒向刚果（布）派遣医疗队。从1967年至今，中国向刚果（布）共派遣医疗队29批、医疗队员934人，为近500万人提供了诊治服务，开展了近15万次手术。尼昂加说：“我国人民对中国医疗队评价很高，我对中国医生开展的白内障复明义诊手术印象很深。我想借此机会向中方表示衷心感谢，我们高度赞赏中国医疗队的奉献精神。”尼昂加同样无法忘记，在抗击新冠疫情的关键时刻，中国及时向刚果（布）伸出援手。他说，面对疫情，一些发达国家只顾着“关门自保”，而中国是第一个挂念非洲的国家，向非洲提供各类抗疫物资和新冠疫苗。“经历这场疫情，我们看到了中国的仁心，这与一些国家形成鲜明对比，深深触动了我。”

　　“真心实意帮助非洲”

　　中国为刚果（布）千家万户送去健康，也为刚经济社会发展带去机遇。在刚果（布）第三大城市多利吉，有一座“劈山者”雕像，那是当地人民为向刚果（布）国家一号公路的中国建设者表达尊敬和感谢而立。这条全线长500多公里的公路修了8年，一路穿越令人望而生畏的马永贝原始森林、草原、沼泽地，将布拉柴维尔与经济中心黑角连接起来，圆了刚果（布）几代人的梦想。

　　尼昂加表示，国家一号公路弥补了刚果（布）铁路老旧、亟需整修的短板，打通了从布拉柴维尔到黑角的交通大动脉。过去通往黑角的铁路运力严重不足，而黑角运输业的发展又是很多人赖以生存的基础。国家一号公路极大改善了黑角的交通，如今人们频繁使用这条公路。“国家一号公路为刚果（布）的经济社会发展开辟了广阔前景。”尼昂加说。

　　中刚合作的成果遍布刚果（布），从布拉柴维尔商务中心“双子塔”到新议会大厦，从英布鲁水电站到有“金太阳”之称的布拉柴维尔体育场，从佳柔油田到黑角经济特区……“这些项目改变了刚果（布）的国家面貌，同中国合作为刚果（布）带来革命性变化。近年来刚果（布）发生的变化主要得益于刚中合作，尤其是共建‘一带一路’倡议非常重要。”尼昂加表示，当今世界多边主义遭受冲击，中国提出的理念、倡议尤为可贵，表明中国真心实意帮助非洲、刚果（布）发展进步。让更多人理解认同这些理念、倡议，不仅是中国的使命，也是包括刚果（布）在内的非洲国家的责任。

(责编：贾文婷、杨牧)

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