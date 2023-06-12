新华社北京6月12日电（记者曹嘉玥、成欣）外交部发言人汪文斌12日表示，美国纠集“五眼联盟”和日本发表所谓声明，但怎么读起来都让人觉得句句直指美国自己。美国想用自己在经贸领域的恶劣行径去“镜像”别人，反而给了世人认清美国破坏市场经济原则和国际贸易规则真面目的机会。

汪文斌是在当日例行记者会上回答有关提问时作出上述表示的。

汪文斌说，美国出台《芯片和科学法》要求接受美政府补贴的企业10年内不得在中国扩大先进芯片产能，诱压盟友限制对华半导体出口，这不是典型的“经济胁迫”吗？美国泛化国家安全概念，滥用国家力量无理打压华为、TikTok等企业，这不是赤裸裸的“非市场行为”吗？美国连续多年独家阻挠世贸组织上诉机构法官遴选，导致争端解决机制陷入瘫痪，还拒不执行世贸组织生效裁决，这不正是对多边贸易体系最大的威胁吗？美国出台《通胀削减法》，大搞歧视性补贴措施，引发“补贴竞赛”，这不正是违规补贴扭曲市场的教科书式的案例吗？至于“强迫劳动”，这更是美国自诞生伊始便存在的顽瘴痼疾，时至今日在美仍有至少50多万人生活在现代奴隶制下并被强迫劳动。

“美国想用自己在经贸领域的恶劣行径去‘镜像’别人，反而给了世人认清美国破坏市场经济原则和国际贸易规则真面目的机会。”汪文斌说，建议英国等相关国家对照这份声明，敦促美方一一纠正自己搞经济胁迫、单边制裁、长臂管辖等非市场行为。

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