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临时停火协议到期　苏丹首都冲突再起

2023年06月12日17:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京6月12日电 苏丹武装部队与快速支援部队之间为期24小时的短暂停火协议于首都喀土穆当地时间11日早6时结束，双方在喀土穆及周边地区再次爆发激烈冲突，导致人员死亡。在其他一些地区，冲突状况也在恶化。

　　据路透社报道，最新停火协议于11日早6时失效后，喀土穆随即遭遇空袭。在尼罗河对岸同属首都圈的两座城市，北喀土穆的哈吉·优素福区爆发了地面冲突，恩图曼北部也发生交火。

　　这是4月18日在苏丹喀土穆拍摄的街头景象。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　居住在喀土穆南部的人们被炮火声惊醒。当地活动人士穆罕默德·乌谢尔探访了两处炮击地点，说那里至少有11名平民死亡。

　　市民穆萨卜·萨利赫说：“停火让我们稍稍放松，但今天战争和恐惧又回来了。”另一名市民纳斯尔丁·艾哈迈德说，感觉过去一天的平静“就像一场梦”，已烟消云散。

　　喀土穆东部一名活动人士则说，当地有6名平民因冲突丧生。

　　苏丹武装部队与快速支援部队在达尔富尔等地区也爆发了冲突。靠近乍得边境的城市朱奈纳连日来局势持续恶化。据路透社报道，几周来，当地电话网络大面积中断。

　　中部北科尔多凡州首府欧拜伊德同样受到冲突影响。当地居民说，该地处于被围困的状态，食品和药品供应中断。

　　这是4月19日在苏丹喀土穆拍摄的关闭的商店。新华社发（穆罕默德·海德尔摄）

　　苏丹这轮武装冲突4月15日爆发于喀土穆南郊，后迅速蔓延至喀土穆全城和其他各州。冲突双方经国际斡旋达成数份停火协议，却未得到落实。

　　5月20日，经沙特阿拉伯和美国调解，冲突双方在沙特红海港口城市吉达签署为期7天的停火协议，自5月22日晚生效。随后一周内，双方仍时有交火，只是规模有所减小。

　　双方5月29日晚同意将协议有效期延长5天，然而第二天在喀土穆南部和恩图曼就再次爆发激烈冲突。6月9日，双方同意10日6时起停火24小时。

　　沙特和美国在一份声明中说，这一天的停火让部分关键人道主义援助物资得以运送，“然而，存在违背停火协议行为，且在短期停火到期后，立即重现激烈暴力，斡旋方对此深感失望，予以强烈谴责”。

　　国际移民组织记录显示，苏丹冲突已导致将近200万苏丹人流离失所，其中约47.6万人逃至埃及等邻国避难。（刘曦）

(责编：贾文婷、杨牧)

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