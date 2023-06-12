人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

布拉格演出设计与空间四年展中国国家日活动举行

2023年06月12日15:21 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布拉格6月11日电（记者邓耀敏）第15届布拉格演出设计与空间四年展中国国家日活动11日在捷克首都布拉格举行。

　　中国国家展以“之间”为主题，展览设置12架可供操作的活动图像装置，呈现12个经典中国舞台设计案例。参观者可以通过推动图像装置，体验舞台设计场景在动静之间的变化，也可通过翻阅演出设计案例文献、扫描二维码观看演出视频，了解设计理念和实际演出效果。

　　布拉格演出设计与空间四年展是世界上规模最大、历史最久、代表性最强的舞美展览，素有“世界舞美奥林匹克”之称。本届展览于6月8日开展，将持续至18日。展览以“罕见”为主题，共有近60个国家和地区参展，国家和地区展版块共有51个参展方，学生展版块共有46个参展方。

　　中国驻捷克大使冯飚出席活动并致辞说，中国舞美设计师们在布拉格演出设计与空间四年展上向世界展示了中国戏剧和舞台的最新成就，阐释了中国文化丰富的内涵。中国和捷克都有丰富的文化资源和深厚的文化底蕴，希望两国艺术家们能够强化沟通交流。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部