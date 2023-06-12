新华社布拉格6月11日电（记者邓耀敏）第15届布拉格演出设计与空间四年展中国国家日活动11日在捷克首都布拉格举行。

中国国家展以“之间”为主题，展览设置12架可供操作的活动图像装置，呈现12个经典中国舞台设计案例。参观者可以通过推动图像装置，体验舞台设计场景在动静之间的变化，也可通过翻阅演出设计案例文献、扫描二维码观看演出视频，了解设计理念和实际演出效果。

布拉格演出设计与空间四年展是世界上规模最大、历史最久、代表性最强的舞美展览，素有“世界舞美奥林匹克”之称。本届展览于6月8日开展，将持续至18日。展览以“罕见”为主题，共有近60个国家和地区参展，国家和地区展版块共有51个参展方，学生展版块共有46个参展方。

中国驻捷克大使冯飚出席活动并致辞说，中国舞美设计师们在布拉格演出设计与空间四年展上向世界展示了中国戏剧和舞台的最新成就，阐释了中国文化丰富的内涵。中国和捷克都有丰富的文化资源和深厚的文化底蕴，希望两国艺术家们能够强化沟通交流。

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