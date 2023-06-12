新华社华盛顿6月11日电（记者邓仙来）美国宾夕法尼亚州费城11日发生一辆油罐车起火后州际公路路段垮塌事故，对当地交通造成严重影响。

事发路段系美国95号州际公路一部分。现场视频画面显示，事发路段为一处地道桥，上方路段受下方油罐车起火引发爆炸产生的冲击而垮塌，现场燃起大火并冒出滚滚黑烟。

宾夕法尼亚州州长夏皮罗在新闻发布会上说，事故发生在6时20分许，有关部门正在确定是否有人因爆炸和路段垮塌受困，目前尚无人员伤亡报告。事发地周边车辆和人员未受影响，事故车辆仍被困在垮塌公路的废墟下。

费城市市长肯尼表示，现场火势已得到控制，事故导致多条道路封闭、费城市公交车延误等。费城市消防局负责人说，爆炸貌似由事故车辆燃油泄漏或后续过程中附近天然气管道泄漏引起，具体原因尚在调查之中。

据宾夕法尼亚州交通部长卡罗尔介绍，事发地为该州交通最繁忙的州际公路路段，日均车流量约16万辆。夏皮罗表示，修复受损公路预计将耗时数月。美国交通部长布蒂吉格表示，该部将向当地提供支持，直至受损路段交通恢复正常。

白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔在社交媒体上发文说，美国总统拜登已听取事故简报。美国国家运输安全委员会表示，将派人赴费城参与调查事故原因。

美国95号州际公路北起与加拿大接壤的缅因州，南至佛罗里达州，是贯穿美国东海岸的交通动脉。

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