人民网曼谷6月11日电 （记者孙广勇）6月9日至10日，由泰国卫生部、泰国中医师总会和中国温州医科大学、泰国东方大学孔子学院、泰国庄甲盛大学共同主办的2023年泰国执业中医师培训项目在曼谷举办，来自泰国各地150余名执业中医师参加了培训。本次培训采用线上线下结合的方式进行。

2023年泰国执业中医师培训暨泰国首届中医之路论坛会场。人民网记者 孙广勇摄

参加本次执业中医师培训的学员人数为历年之最。泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空阁下、泰国中医师总会林丹乾会长、东方大学孔子学院泰方院长普墨琳、中方院长夏露、泰国庄甲盛大学中医学院披戊番那院长参加开幕式。开幕式上，泰国卫生部中医执业管理委员会主席阿空阁下发表致辞并为学员颁发证书。

泰国执业中医师培训项目自2016年启动以来，完成了对近350人次执业中医师的在职培训，此次培训是在泰国卓越中医师培训基地开展的第五期培训，特别邀请了来自中国温州医科大学附属医院中医内科、中医儿科两个方向的专家。温州医科大学附属第一医院中医科副主任医师倪小芬和附属第二医院陈婷婷医生受委派担任此次培训的中方专家。她们表示，泰国中医师们很珍惜这次的学习机会，他们非常重视临床实践，“我们对中医的辩证论治、中药的内外治法宜忌以及中医门诊病历书写规范开展授课，从理论基础到临床应用进行了培训，来提高泰国中医师的诊疗水平”。

此外，本次培训还邀请了泰国卫生部法律部的相关专家对中医法律的重点注意事项进行讲解，同时也开展了对推拿、针灸等治疗方法和高血压、抑郁症等中医疗法的相关交流。

泰国东方大学孔子学院作为泰国执业中医师培训项目的联合主办方，结合国内合作大学——温州医科大学的中医药出口服务基地优势，通过中国传统文化中最有代表性的中医文化在泰国进行推广。接下来，东方大学孔子学院将联合泰国中医师总会、泰国温州商会等单位，派出中医专家在泰东地区开展“中医保健泰国行之春武里府”大型中医义诊活动。

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