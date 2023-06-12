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专访：RCEP增强东盟经济韧性——访马来西亚拉曼大学经济学教授黄锦荣

2023年06月12日13:12 | 来源：新华社
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　　马来西亚拉曼大学经济学教授黄锦荣日前接受新华社记者专访时表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）对15个签署国全面生效，将进一步降低区域内贸易成本，促进东盟国家间跨境贸易，增强东盟经济抗风险能力。

　　RCEP日前对东盟10国和澳大利亚、中国、日本、韩国、新西兰等15个签署国全面生效。这一协定涵盖贸易投资自由化和便利化的方方面面，其关键内容是减免关税——区域内90%以上的货物贸易将逐步实现零关税。

　　2022年3月18日，RCEP对马来西亚生效。马来西亚投资、贸易和工业部当时表示，就出口收益而言，马来西亚有望成为RCEP受益最大的东盟国家。该部门统计显示，2022年马来西亚与东盟国家以及中、日、韩、澳、新贸易额均实现快速增长。

　　黄锦荣认为，零关税为一些国家的贸易往来带来很大便利。“比如中国与日本没有双边自贸协定，但通过RCEP就能使关税从原本相对较高的水平下降到零，这对中日双边贸易往来产生重大影响。”

　　原产地累积规则是RCEP一大亮点。黄锦荣强调，对任何一个参与国来说，RCEP的重要益处就是原产地规则的统一。马来西亚已经参与不同的多边贸易协定、双边贸易协定，通过RCEP原产地规则的统一，能大幅简化程序，节省贸易成本。这势必产生区域生产价值链重组的效应。

　　谈到RCEP对东盟的影响，黄锦荣认为，RCEP的统一规则有助于提升东盟国家跨境贸易量，增强东盟产业链韧性，特别是在外部经济环境不稳定的时候，RCEP增强了东盟抵御外部风险的能力。

　　黄锦荣说，东盟各国经济发展水平不同，可以满足产业链各个环节对资源、知识、人力等的不同需求，使东盟各国更好发挥生产成本优势。随着RCEP机制不断落实和完善，该区域竞争力将进一步提升，未来会成为更重要的全球产业链枢纽。

　　黄锦荣指出，东盟作为全球第五大经济体，可以通过RCEP强化自身在国际经济体系中的地位，起到联系亚太区域经济的关键作用。

(责编：崔译戈、刘叶婷)

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