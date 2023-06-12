人民网里约热内卢6月11日电 （记者陈一鸣）当地时间6月11日，由厦门市委常委、宣传部部长吴子东率领的厦门市文化产业代表团来到巴西华人文化交流协会会馆交流访问，与里约热内卢侨界举行座谈。中国驻里约热内卢总领事田敏、巴西华人文化交流协会主席上官建峰等出席座谈会，并发表致辞。

当地时间6月11日，由厦门市委常委、宣传部部长吴子东率领的厦门市文化产业代表团来到巴西华人文化交流协会会馆交流访问，与里约热内卢侨界举行座谈。谢照摄

田敏在致辞中对厦门市文化产业代表团的来访表示欢迎，向代表团介绍了领区侨界基本情况以及各大侨团反“独”促统、建设和谐侨社、弘扬中华优秀传统文化、促进当地经济社会发展、推动中巴民间友好等方面所做的工作。她表示，中国驻里约热内卢总领事馆愿继续发挥桥梁作用，促进中巴地方各领域务实合作。

座谈会上，吴子东介绍了厦门经济社会发展情况和厦门文化、影视等产业发展成效，推介了将在厦门举办的中国投资贸易洽谈会和中国电影金鸡奖，并邀请巴西侨界参加投洽会、金鸡百花电影节等重大经贸和文化活动，进一步推动和深化厦门与巴西及里约热内卢的经济文化交流合作。

上官建峰在致辞中表示，厦门市文化产业代表团的到访，为里约侨界与厦门市的交流合作提供了一个难得机会，希望与厦门市在文化交流和传播方面加强合作，推动中巴两国和两国地方之间经贸、文化、科技等领域的交流合作。

座谈会现场气氛热烈，交流活跃。巴西里约华人联谊会代会长李本亮、里约中国和平统一促进会代会长魏贵朋、巴西中国和平统一促进会会长王俊晓、巴西中国浙江商会会长郑侠茂和里约广东同乡会代会长聂国基等介绍了各自的社团发展情况，并结合旅居巴西多年的工作、生活经验，畅谈了见证中巴人文交流、经贸合作快速发展的体会，表示愿意积极响应中巴两国领导人有关双方要以明年庆祝两国建交50周年为契机，密切人文领域交流合作，夯实中巴友好民意基础等倡议，为中巴文化交流和各方面友好合作继续作出有益贡献，为中巴友谊添砖加瓦。

中国驻里约热内卢总领事馆领侨处处长郭填甜、双边处领事段云轩等出席座谈会。

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