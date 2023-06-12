人民网伦敦6月11日电 （记者许立群） 6月8日，英国福建社团联合总会与到访的福建省人民政府代表团一行举行座谈会，与会嘉宾就中英之间特别是福建省与英国在经贸投资、科技教育、人文合作等各领域的发展前景进行充分交流。

参会嘉宾合影留念。英国福建社团联合总会供图

英国福建社团联合总会主席李光喜介绍，英国目前华侨华人总数约70万人，其中闽籍有近20万人。社团总会成立以来组织策划了一系列活动，特别是在祖国暴发疫情初期，总会向家乡捐款35万多人民币、捐赠口罩物资超 8 万个；在英国疫情蔓延时，总会又在全英各地设立了 33 个防疫站，帮助在英华人华侨度过难关。2021年，总会倡议并牵头主办了“世界闽籍百社百侨共庆中国共产党成立100年华诞”交流会，组织了世界80个国家和地区共计118个闽籍社团在线参与，获得良好的社会反响。李光喜表示，社团总会将继续发挥好桥梁纽带作用，积极推动福建与英国在各个行业的务实合作，为福建经济腾飞与社会发展作出贡献。

中国驻英大使馆公使衔参赞兼总领事江雷在致辞中充分肯定了英国福建社团联合总会的各项工作成绩，并勉励侨胞们在实现自我价值、成就自身事业的同时，更好融入和回馈当地社会、树立华侨华人良好形象，一如既往地做互利合作的促进者、中华文化的传播者、人民友谊的推动者，为中英关系发展作出新贡献。

福建省政府党组成员康涛在座谈会上介绍，福建省近年来的经济社会发展令人振奋，经济增长势如破竹，经济结构不断优化，为广大侨胞提供了更多的发展机遇。他也表达了对社团总会今后工作的期许：“一是牵线搭桥，助力更多的福建企业到英国建设营销网络、服务网点、生产基地，进一步融入全球产业链、供应链。二是积极投身家乡建设，除了返乡投资外，还可以帮助推荐对接项目、技术和人才，吸引更多高质量项目落地福建。”

与会人士均表示愿意携手并肩、共同努力，推动中英两国各地区的经贸、科技和文化交流，为中英友好贡献力量。

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