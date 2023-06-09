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中国无人驾驶高速地铁技术进入土耳其

2023年06月09日09:27 | 来源：人民网-国际频道
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首批铝合金车体进入生产车间。中车株机土耳其分公司供图
首批铝合金车体进入生产车间。中车株机土耳其分公司供图

人民网安卡拉6月8日电（记者沈钧）当地时间6月7日，中国中车承接的无人驾驶高速地铁制造项目开工仪式在土耳其安卡拉举行。中国中车将与13家土耳其企业合作在当地完成首批60辆机车的制造任务，车辆出厂后预计在伊斯坦布尔机场线地铁中投入使用，成为土耳其首条无人驾驶地铁线，也标志着中国无人驾驶地铁技术进入土耳其。

该批无人驾驶高速地铁列车由中车旗下株洲电力机车有限公司研制，最高运营时速达120公里，最大载客量1100人。列车具备高智能化水平，采用国际最高等级GoA4全自动运行系统，取消了司机驾驶室，能够完成无人启动、停车、载客、检修等作业，满足多种无人驾驶运行场景的需求，实现“自己跑、自己回、自己检、自己修”。此外，全新开发的架控牵引系统可有效适应当地大坡道爬升需要，让列车在运行中展现出平稳、高速、舒适的优异性能。

伊斯坦布尔机场线是土耳其首条高速地铁线路，作为连接机场和市中心的重要交通纽带，日均运量可达80万人次。无人驾驶高速地铁技术进入土耳其除惠及民众出行之外，也将推动中国技术、中国企业的本地化进程。据中车株机土耳其分公司总经理李阳阳介绍，公司在采购、制造、运营、维护等多环节均注重与当地公司合作共赢，本次列车制造项目本地化率达60%，创造就业岗位超200个，将直接促进当地轨道交通产业发展。

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(责编：贾文婷、杨牧)

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