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中老铁路列车晚点 铁路部门处置有序获好评

2023年06月08日17:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷6月8日电 （记者孙广勇，通讯员温永华、杨永全、肖建国）据老中铁路有限公司消息，6月7日，因受强降雨影响，中老铁路老挝段列车不同程度的晚点，D888次国际旅客列车到达琅勃拉邦站时晚点101分钟，老中公司根据铁路沿线雨量监测点的雨量监测情况，立即启动应急预案，派出轨道车和设备巡查人员对线路进行巡查，确保列车运行安全；组织列车工作人员广播列车运行情况，安抚旅客情绪，组织车站工作人员做好旅客乘降组织，发放应急食品233份，解决旅客不能及时就餐问题。琅勃拉邦站、万象站等站点休班职工积极投入晚点旅客列车组织工作，提前组织排队检票，加强站台客运力量，压缩旅客上下车时间。

同时，为降低大雨对旅客行程的带来的影响，磨丁站及时启动列车晚点应急处置预案，提前协调增加老挝边检、海关等工作人员。国际旅客列车到站后，站车通力合作，加大作业流程引导，大幅提高出境通关效率，将90分的通关时间压缩至36分钟，减少中途等待，得到旅客的一致好评。

(责编：崔越、常红)

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