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首批中国产钢轨运抵匈塞铁路铺轨基地

2023年06月08日16:06 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马6月8日电   (记者谢亚宏)记者从中国铁路国际有限公司获悉，塞尔维亚当地时间6月6日，首批中国产50米“定制版”钢轨成功运抵位于诺维萨德的匈塞铁路萨耶罗沃铺轨基地，后续将应用到匈塞铁路塞尔维亚境内诺苏段铺轨施工。

据悉，这是中国产50米钢轨首次出口欧洲市场，中国铁路装备走出去再次取得重要成果。将中国产50米钢轨运到塞尔维亚，面临长距离海洋航行、货物多次转运等困难挑战。中国铁路国际有限公司牵头组织中方铁路团队认真研究运输方案，着力抓好细节把控，加强与各方的沟通协调，确保了运输安全和质量。首批钢轨3月22日从天津港发运，5月27日抵达斯洛文尼亚科佩尔港，随后通过钢轨运输列车运抵匈塞铁路萨耶罗沃铺轨基地。

匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”重点项目，是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。诺苏段开工建设之初，国际公司就牵头组织中方团队，围绕中国产物资应用问题与塞方进行了密切沟通，积极组织国内制造商研究并落实欧洲标准和认证要求，精心定制50米钢轨，逐渐赢得塞方信赖。2022年9月，塞方批复同意从中国采购钢轨，中国产钢轨成功打开欧洲市场大门。

2023年2月，中国产钢轨顺利通过了塞方监理严格的出厂验收，获得高度评价。同时，中国产钢轨的TSI认证资料也得到了监理机构和NOBO机构里卡多的认可，消除了技术和认证方面的障碍，迈出了钢轨出口欧洲的关键一步。

中国产钢轨成功运抵塞尔维亚并应用于匈塞铁路，对于增强塞尔维亚对中国产品的认同感，推动更多中国铁路技术和装备进入欧洲市场具有重要意义。业内人士表示，这将为中国铁路产业的国际化发展提供强劲动力，也有助于中塞两国进一步深化铁路领域合作。

(责编：贾文婷、杨牧)

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