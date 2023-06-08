新华社斯里巴加湾市6月8日电（记者薛飞 黎明宇）中国海军戚继光舰8日圆满结束对文莱友好访问，启程前往菲律宾。

当地时间上午9时，文方在摩拉港码头举行了隆重的欢送仪式。中国驻文莱大使肖建国、武官戴祁林、使馆工作人员以及当地中资机构代表、华侨华人代表、文莱海军官兵代表等200余人到码头送行。戚继光舰驶离码头后，到达指定海域与文莱海军达鲁萨兰舰汇合，联合开展过航演练。

到访文莱期间，我任务指挥员拜会了文莱海军代理司令沙里夫，出访官兵分别赴文莱皇家武装部队军事博物馆、文莱大学、文莱海军舰艇参观，与文方青年官兵举行体育友谊赛，并参加了沙滩环保公益活动。在文海军训练中心，中文双方围绕两国海军人才培养有关情况进行了深入交流。

靠泊期间，戚继光舰组织了5场舰艇开放活动，中国驻文莱大使馆、文莱军方、当地市民、华侨华人、中资机构人员等近千人次登上舰艇参观。

5日晚，戚继光舰点亮满灯，举行盛大的甲板招待会，中文双方200余人出席。招待会上，中方官兵为宾客带来武术、古典舞等表演。6日上午，文莱外交部无任所大使玛斯娜公主夫妇登舰参观交流，肖建国大使、戴祁林武官全程陪同。

戚继光舰以中国明代民族英雄戚继光命名，于2017年2月正式入列，是中国自主设计建造的吨位最大、现代化水平最高的专业训练舰。

(责编：崔越、徐祥丽)