人民网莫斯科6月8日电（记者 隋鑫）6月5日，中国“五一”档票房冠军，剧情动作大片《长空之王》首映式在莫斯科阳光大酒店隆重举行。驻俄罗斯大使张汉晖，俄联邦委员会国际事务委员会副主席、前驻华大使杰尼索夫，本片导演刘晓世等出席活动并致辞。俄国家杜马、国防部、文化部、莫斯科市政府、电影界人士、在俄中资企业代表600余人参加首映式并观看影片。

张汉晖大使致辞表示，习近平主席和普京总统高度重视两国人文领域交流，电影合作是中俄人文交流的重要内容。近年来，双方开展了全方位、深层次的电影交流与合作，为深化新时代中俄全面战略协作伙伴关系注入了新的活力。张大使说，这是他今年以来在莫斯科出席的第二场中国电影首映式，无论是《流浪地球2》还是《长空之王》，都体现了中华民族永不言弃的腾飞精神。

杰尼索夫表示，目前更多的俄中电影相互进入对方电影市场时机更加成熟。作为两个相邻的大国，俄中应继续加强电影领域合作。

《长空之王》导演刘晓世分享了自己的创作体会，表示期盼两国电影工作者进一步加强交流合作，共同为中俄电影事业的发展进步做出贡献，希望将来有更多中俄优秀影片奉献给两国观众。

《长空之王》是第一部中俄同档期热映影片。本片首次将中国战机试飞员这一特殊群体的不凡经历与顽强奋斗精神搬上大屏幕，表现出强烈的爱国主义和英雄主义情怀。既有对英雄群体的赞美，又有对平凡人物的刻画，深深打动了在场观众。影片将于6月15日在全俄院线公映。

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