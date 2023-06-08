新华社联合国6月7日电 中国常驻联合国副代表耿爽7日在联合国收集“伊斯兰国”在伊拉克罪证调查组通报会上发言，敦促调查组尽快向伊拉克移交极端组织“伊斯兰国”在伊犯罪证据。

耿爽说，中方赞赏调查组过去6个月工作取得的新成果，特别是在“伊斯兰国”涉嫌研制和使用生化武器、破坏文化遗产等方面的新发现。中方也赞赏调查组积极协助伊拉克司法部门加强能力建设，支持伊拉克法院推进数字化工作。

耿爽表示，在肯定工作进展的同时，中方也期待调查组收集的大量证据能尽早转化为对恐怖分子追责的切实行动。向伊拉克移交证据是安理会第2379号决议的明确要求，也是调查组工作的“最后一公里”。中方期待调查组尽快启动对伊方系统、完整的证据移交，不赞成将移交工作同伊拉克国内法及其国内立法进程挂钩。调查组同第三国分享证据，应事先征得伊拉克政府同意，坚持透明、非歧视原则。

耿爽表示，调查组是安理会应伊拉克政府请求，为支持伊拉克追责努力作出的临时过渡性安排，不应该成为一个常设机构。早在2021年5月，调查组的第6份报告已经提出对完成战略的初步设想。今年是调查组成立5周年，中方希望调查组同伊拉克充分协商，早日制定包含时间表在内的完成战略，提交安理会审议。

耿爽指出，当前，全球恐怖主义形势依然严峻，“伊斯兰国”、“基地”组织、“东伊运”等恐怖组织仍十分猖獗。伊拉克依然处在国际反恐前沿，国际社会应继续支持伊拉克加强反恐能力建设，打击恐怖主义，并根据本国法律对恐怖势力追责。有关国家还应负起责任，配合伊方处理在伊外国恐怖作战分子问题。

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