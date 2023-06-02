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中企为卢旺达交通建设提质增速

2023年06月02日10:07 | 来源：人民网-国际频道
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一辆汽车正在卢旺达沿湖路上行驶。人民网记者 黄培昭摄
一辆汽车正在卢旺达沿湖路上行驶。人民网记者 黄培昭摄

人民网基加利6月1日电 （记者黄培昭）非洲腹地国家卢旺达和刚果（金）交界处，坐落着非洲最高的湖泊，也是非洲最大的淡水湖之一。秀色可餐的湖光山色之间，一条长达65.94公里的现代化公路蜿蜒前行，为当地居民出行、游客旅游提供了极大便利，更为推动卢旺达经济发展作出积极贡献。那便是由中国路桥工程有限责任公司承建的“卢旺达沿湖路66公里项目”。

基伍湖沿湖地区是卢旺达重要的经济作物产区。统计显示，卢旺达七成的咖啡和近一半的茶叶均产自基伍湖区及其周边地带。因此，建设该道路的重大经济意义不言而喻。“卢旺达沿湖路66公里项目”，起点位于卢旺达西部省姆提亚佐镇，终点位于卡隆基市，沿线紧邻旅游胜地基伍湖，是卢旺达西部地区南北方向的最主要通道，也是连接坦桑尼亚、布隆迪、卢旺达和刚果（金）等多国跨国公路的一部分。

中国路桥卢旺达办事处总经理郭猛向记者介绍，这一工程项目所在地形为丘陵，原有道路依地形随坡就弯，平、纵线形较差，老路基较窄，两侧边坡陡峭，对路基的加宽工作带来一定难度，项目土方工程量极大。项目沿线水系发达，存在大面积软弱地基，部分地区存在黑棉土，对路基施工带来很大挑战，对此类病害的防治也是确保工程质量的关键。同时，卢旺达一年有两个雨季，雨量充沛，尤其项目紧邻基伍湖，降雨量极大，对本已极大的土方工程量提出了更高的质量和进度上的要求。

“沿湖路66公里项目”大大改善了卢旺达西部省的交通环境，缩短了与首都的通行距离，交通安全得到切实保障；同时也加快了农产品输出，促进了旅游业发展，为卢旺达经济发展和政治稳定发挥了巨大的促进作用。项目的建成也进一步树立了“中国质量、中国标准、中国速度”在当地人民心中的良好口碑，成为“一带一路”框架下，中国企业在该区域内建设的标杆工程，荣获国家优质工程奖。

“卢旺达沿湖路66公里项目”只是中企助力卢旺达交通建设提质增速、拉动当地经济发展的一则缩影。位于非洲大陆中东部的卢旺达，是联合国公布的世界最不发达国家之一，却拥有着在整个非洲大陆都属上乘的道路。而这些连通卢旺达各地的宽阔平整的道路中，有超过70%都是由中国路桥修建完成的，当地人亲切地将这些公路称为“中国路”。当地媒体评价说，中国路桥作为最早一批进入卢旺达参与基础设施建设的企业，对卢旺达的公路交通做出了历史性贡献。

人民网记者在采访中了解到，早在1974年，中国交通部援外办公室就入驻卢旺达参与当地基建援助。基加利-卢苏莫道路是当时援建的第一条公路，该路于1977年6月竣工，全长140公里，是卢旺达通往坦桑尼亚港口城市达累斯萨拉姆的必经之路。该路以其出色的工程质量获得“非洲样板路”的美名，时任卢旺达工程部部长在通车仪式上说：“这条公路速度快、质量好、技术先进，是援建项目的榜样。”

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(责编：于洋、常红)

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