在中老铁路琅勃拉邦站举办的“中华才艺进站点”活动。 人民网记者 孙广勇摄

人民网琅勃拉邦6月1日电 （记者孙广勇）1日，中老铁路琅勃拉邦中心站与老挝苏发努冯大学孔子学院在琅勃拉邦站举办“中华才艺进站点”活动。

此次活动将经典中国文化中的戏曲、舞蹈、武术等节目，在中老铁路琅勃拉邦站候车大厅，面向近500名候车人员进行展演。演员们均为老挝苏发努冯大学老挝籍学生。此次演出赢得在场观众的阵阵掌声，受到一致好评。

老挝籍旅客坎兰表示，乘坐中老铁路，深深感受到中国日新月异的变化和大国的责任与担当，通过观看孔子学院带来的中华才艺节目，更使人深深地爱上中国文化，我们老挝人都非常想乘坐中老铁路到中国去学习、旅游。中国籍旅客梁先生表示，通过今天观看中华才艺节目，更让人感到琅勃拉邦中心站的温馨与周到，在候车过程中，能观看这样精彩的中国节目，真是非常有幸的事情。老挝籍旅客初湄表示，这是我在老挝看到最接地气、最贴近民众的中华才艺表演，让我深深体会到中国的和谐、友好、包容，希望能在更多的地方看到、体验到中国文化。

据悉，此次活动在老挝境内站段尚属首次。后续，双方将加强合作，在中老两国节庆期间，组织更多的中老两国文化才艺展演活动，丰富中老铁路老挝段各站点的文化内涵建设，提升中老铁路乘客乘车体验感，为中老文化融合、中老友谊贡献力量。

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