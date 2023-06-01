人民网约翰内斯堡6月1日电 （记者闫韫明、通讯员苏楠）“六一”国际儿童节来临之际，中国国家主席习近平夫人彭丽媛教授和非洲第一夫人发展联合会共同倡议发起“中非携手暖童心”关爱非洲孤儿健康活动。当地时间5月30日上午，作为此次活动的重要一站，活动在卢旺达“Inshuti Zacu”残障儿童福利院举行。

中国驻卢旺达大使馆、第23批援卢旺达中国医疗队、卢旺达第一夫人办公室、卢旺达国家儿童发展局、卢旺达国家残疾人理事会、卢旺达基库罗区行政长官出席活动。出席活动的嘉宾通过捐赠医疗用品、食品、生活用品、书包、文具、体育用品等方式，向在现场的福利机构97名残障孤儿献上爱心，表达祝福。第23批援卢旺达中国医疗队为福利院儿童现场开展了义诊。

驻卢旺达大使王雪坤表示，援卢旺达中国医疗队通过义诊及捐赠等活动，向孩子们传递温暖，帮助他们健康成长。中方愿同卢旺达持续加强各领域合作，促成更多惠民项目，以实际行动践行真实亲诚理念和正确义利观，为推动构建人类命运共同体做出更多实实在在的贡献。

卢旺达基库罗区行政长官奥拓尼对中国政府、援卢旺达中国医疗队支持卢旺达儿童福利事业特别是真诚关爱当地残障儿童致以衷心感谢。他表示，长期以来，中国政府为卢旺达经济社会发展提供大量无私帮助，真实亲诚的对非政策理念在卢旺达人民心中立下座座友谊丰碑。

医疗队全体队员参加义诊活动，现场设有内科、外科、口腔科、骨科、中医科及常规体检处，累计接诊儿童97例，受到福利院及参会嘉宾一致好评。

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