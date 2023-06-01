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第二十六批赴刚果（金）维和工兵分队官兵与驻地学校师生共度国际“六一”儿童节

2023年06月01日13:46 | 来源：人民网-国际频道
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孩子们迎接维和官兵的到来。王锦伟摄
孩子们迎接维和官兵的到来。王锦伟摄

人民网约翰内斯堡6月1日电 （记者闫韫明，通讯员王锦伟、党天宇、周家祥）当地时间5月30日上午，中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队来到驻地Cituzo小学与师生们一起互动，共度国际“六一”儿童节，并给他们捐赠了文体器材和学习用品，受到师生和当地民众的热烈欢迎。

中国维和官兵刚抵达学校，孩子们便热情地迎了上来，欢迎中国维和官兵的到来。简短的仪式后，维和官兵将书包、足球、水彩笔等15类700余件学习用品和文体器材发放到学生手中。随后，维和官兵与师生们展开互动交流，分队副指挥长韦步远还步入教室与学生做游戏，为他们讲故事，并鼓励他们努力学习，健康成长。临走时，孩子们站在学校门口，目送中国维和军人的车辆远去挥手告别。

“谢谢中国维和军人的帮助，给我们带来了很多学习用品，愿中刚友谊长存。”驻地Cituzo小学校长说道。

据了解，自去年9月份中国第26批赴刚果（金）维和工兵分队部署至任务区以来，中国维和官兵一直积极与当地民众、学校、医院建立和保持友好关系，先后2次到SOS儿童村走访慰问，积极宣扬中国文化；为驻地周边儿童教授汉语，累计发放食物200余公斤，受到当地政府和民众的热烈欢迎和高度评价。

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(责编：苏缨翔、常红)

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