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中国海油参建全球最大深水油田投产 

2023年06月01日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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当地时间5月31日，由中国海油参建并持有权益的全球最大深水油田——巴西布济乌斯五期项目顺利投产。图为有着“海上原油加工厂”之称的海洋油气开发的主要生产装置——浮式生产储卸油装置（FPSO）通过拖航前往油田。中海石油巴西有限公司与巴西国家石油公司供图
当地时间5月31日，由中国海油参建并持有权益的全球最大深水油田——巴西布济乌斯五期项目顺利投产。图为有着“海上原油加工厂”之称的海洋油气开发的主要生产装置——浮式生产储卸油装置（FPSO）通过拖航前往油田。中海石油巴西有限公司与巴西国家石油公司供图

人民网里约热内卢5月31日电 （记者吴杰、陈一鸣）当地时间5月31日，由中国海油参建并持有权益的全球最大深水油田——巴西布济乌斯五期项目顺利投产。该油田项目是中巴两国深化务实合作的重要成果，对促进巴西经济和社会可持续发展，推动国际能源合作具有深刻意义。

巴西作为拉美经济体量和市场规模第一的国家，深水油气资源储量丰富，禀赋优异。此次投产的布济乌斯五期项目位于巴西东南海域桑托斯盆地，作业水深1900至2200米，采用传统深水盐下生产系统模式，即浮式生产储卸油装置（FPSO）+水下生产系统，目前拥有5口采油井及5口注入井，原油日产能15万桶，天然气日产量约600万方。

2021年9月中国海油成功并购布济乌斯项目产量分成合同（PSC）框架下5%权益，2022年12月顺利完成部分权益增持，目前拥有油田一体化开发项目7.34%权益。值得一提的是，在增持权益交割当月，中国海油与巴西国家石油公司成功签署天然气处理与外输（SIP、SIE）合同，率先成为巴西第一家实现天然气自主销售的外国石油公司，跻身当地主要天然气供应商行列。

记者了解到，布济乌斯五期项目是中国海油并购之后该油田投产的首个项目，是中国海油立足巴西深水油气勘探开发，依托强大的中国制造能力和完善的供应链体系，准确把握国际合作机遇，贡献“海油智慧”所取得的里程碑式成果。

中国海油巴西公司总经理黄业华说：“中国海油高度重视深水技术创新，围绕产业链布局，实施创新驱动战略，从超深水大型FPSO建造调试、立管关键技术，到水下生产系统、输油转驳轮技术，公司在多个领域大力推动深水油气田开发技术发展，不断强化海洋技术特色，持续巩固比较优势，努力打造创新引领型的能源企业。”

中国海油瞄准世界深水油气开发技术创新前沿，不断加深与世界一流团队的交流合作，多项关键核心技术自主研发进入新阶段。其中，针对深水原油外输风险大、投资成本高的难题，在中国海油与合作伙伴的大力建议和推进下，成功推动作业者共同完成深水输油转驳轮技术（CTV）的科学论证和首次应用。CTV技术作为一项全球首创技术，解决了恶劣海况下深水原油外输的难题，对巴西和国内外其他深水项目的应用推广和降本增效意义重大，在全球有着广阔的应用前景和巨大价值。

除布济乌斯油田外，中国海油还拥有巴西巨型盐下深水油田梅罗（Mero）油田一体化开发框架下9.65%权益以及其他多个深水油气区块资产。

中国海油董事长汪东进表示，布济乌斯油田投产是中巴能源合作的重要成果。在参与油田开发的同时，公司以高度的使命感履行社会责任，推动巴西可持续发展进程，在改善当地民生、带动当地就业、投身公益事业、促进人文交流等方面发挥了积极作用，播撒了友谊火种。中国海油将以巴西超深水油田项目合作为契机，扎实推进公司国际化战略落实落地，主动融入新发展格局，围绕“一带一路”建设，持续拓展国际合作新空间，并将与所在国在油气资源开发、科技创新、绿色低碳发展等方面深化合作，在开放中共创机遇、共享成果。

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(责编：苏缨翔、常红)

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