李健大使向孤儿院负责人移交捐赠物资。人民网记者 王传宝摄

人民网阿尔及尔5月31日电 （记者王传宝）“中非携手暖童心”关爱阿尔及利亚儿童健康活动在阿尔及尔达拉利亚儿童村举行，中国驻阿使馆、中国援阿医疗队联合中建阿尔及利亚公司向该村孩子们捐赠健康爱心包、家用电器等学习和生活物资，总价值约200万第纳尔。驻阿大使李健、经商参赞陈忠、援阿医疗队总队长杨勇、中建阿尔及利亚公司董事长唐浩，阿红新月会主席哈姆拉维、达拉利亚儿童村主任格尔西夫等人出席活动。

李健在致辞中表示，习近平主席夫人彭丽媛教授致信非洲第一夫人发展联合会轮值主席，共同倡议发起“中非携手暖童心”关爱非洲孤儿健康活动，希望向孩子们传递温暖和关怀。今天，驻阿使馆联合中国援阿医疗队和中建公司来到达拉利亚儿童村，开展义诊和捐赠活动，希望孩子们能够感受到来自彭丽媛教授的关心和爱护，度过一个特殊、愉快的儿童节，祝愿孩子们今后健康成长、学业有成。他最后强调，中国是阿永远的朋友、真诚的伙伴，希望中阿友好代代相传。

唐浩在致辞中表示，中建阿尔及利亚公司已连续7年对达拉利亚儿童村进行捐助，关爱儿童、互助成长是一种美德，更是中阿友好传承。未来中建将持续凝聚社会各界力量，积极回馈和服务当地社区，坚持不懈为阿社会“拓展幸福空间”。

达拉利亚儿童村主任格尔西夫在致辞中表示，此次活动是阿中人民友谊的完美体现，意义非凡。在“六一”儿童节来临之际，中国大使馆、援阿医疗队和中国企业亲自为该村送来亟需的物资和礼物，让孩子们深切感受到来自中国的温暖，阿方铭记并衷心感谢中方的善举。

活动期间，中国援阿医疗队医生现场为孩子们进行了健康义诊，中建公司员工策划了袋鼠跳、套圈、扔沙包等多项活动，为孩子们带来欢乐温馨、童趣十足的节日体验。活动还举办了“六一”儿童节派对，工作人员与孩子们共同吹蜡烛、切蛋糕。活动全程充满欢声笑语，气氛热烈友好。

达拉利亚儿童村是阿尔及尔一家收养孤儿的国际慈善救济组织，目前共收养72名儿童，年龄在4岁至22岁之间。

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