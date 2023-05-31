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郑和纪念碑竣工仪式在塞拉莱举行

2023年05月31日16:18 | 来源：人民网-国际频道
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图为位于阿曼塞拉莱市的郑和纪念碑。人民网记者 任皓宇摄
图为位于阿曼塞拉莱市的郑和纪念碑。人民网记者 任皓宇摄

人民网塞拉莱5月31日电 （记者任皓宇）30日，郑和纪念碑竣工仪式在阿曼佐法尔省塞拉莱市举行。

中国驻阿曼大使李凌冰致辞时表示，600多年前，中国明代航海家郑和曾四次造访阿曼佐法尔等地，为中阿两国关系种下了和平友好的基因。为传递中阿友好，增进中阿友好关系，中国在阿曼佐法尔省塞拉莱市建立郑和纪念碑，以此铭刻中阿两国历史上的友好交往，展望两国人民永世交往的美好未来。相信这一独特的地标性建筑将成为中阿友好在新时代继续向前迈进的新象征。

郑和纪念碑坐落在佐法尔省政府打造的国家级哈法滨海传统文化、旅游与商务区内的核心地带，以大海为背景，为人们讲述着郑和下西洋与当地人民友好交往的历史故事，展望两国人民永世交往的美好未来，为周边的居民和游客带来空间上的崭新体验。该纪念碑由中方设计并建造，纪念碑的主体造型取自海浪与船头，还原出郑和船队乘风破浪的场景，纪念碑中的路径象征着郑和下西洋蜿蜒的航海之路。

阿曼佐法尔省政府代表塔里克表示，纪念碑的落成为哈法滨海地区建设与发展注入更多文化及历史内涵，也将为进一步推动阿中两国间文化交往及经贸合作作出贡献。

阿曼中国友好协会主席哈立德表示，阿中友好源远流长，两国各领域合作不断取得新进展。共建“一带一路”倡议旨在将中国发展同沿线国家发展结合起来，为沿线国家基础设施建设等领域发展作出了重要贡献。阿曼期待在共建“一带一路”过程中实现更大发展。

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(责编：苏缨翔、杨牧)

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