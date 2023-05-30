人民网堪培拉5月30日电 （记者陈效卫）5月28日至31日，科技部部长王志刚应邀率团访问新西兰，与新西兰研究科学与创新部长弗拉尔举行双边会谈，共同出席第六届中新科技合作联委会，在联委会上致辞并见证签署会议文件。王志刚与弗拉尔还一同访问了新西兰马拉翰医学研究所，就中新医学领域科技合作进行了深入交流。

王志刚表示，2022年11月，习近平主席同新西兰时任总理阿德恩会晤，为两国关系健康稳定发展指明了方向，科技是中新合作的重要领域之一，此次召开中新科技合作联委会是落实两国领导人会晤共识的具体举措。

王志刚肯定了自1987年两国签署中新政府间科技合作以来，双方在合作机制、联合研究项目、平台建设、人员交流方面取得的丰硕成果，并就下一阶段深化中新科技创新合作的规划、签署中新科技合作五年路线图、明确优先领域与合作方式等与新方进行了深入探讨。王志刚表示，通过本次联委会，双方达成多项合作共识，未来中方愿与新方共同为两国大学、研究机构、企业和科研人员开展科技创新合作提供更多支持，营造良好合作环境，让中新科技合作为两国及全球应对共同挑战提供更多科技的解决方案。

弗拉尔高度赞同王志刚提出的合作建议，表示新西兰视中国为重要的科技创新合作伙伴，双方开展了务实高效、互利共赢的科技创新合作，第六届新中科技合作联委会将为未来两国科技创新合作提供引导，新方愿与中方共同落实此次会议共识，进一步深化合作。在王志刚和弗拉尔见证下，科技部国际合作司司长戴钢与新西兰商业创新与就业部科学创新和国际司司长亨德森共同签署了第六届中新科技合作联委会纪要。

中国驻新西兰大使王小龙、科技部政体司副司长曹宁、四川省科技厅副厅长田云辉及来自中国驻新西兰使馆、科技部、中科院、四川省科技厅等机构的中方代表与新西兰驻华使馆科技创新参赞陈荣恩及新西兰商业创新和就业部、健康研究理事会等机构的新方代表出席会议。

访问期间，王志刚部长还出席了中新科学家座谈会，与新西兰医学、食品农业、水资源等多个领域科学家及青年科研人员进行了座谈交流；赴新西兰皇家学会、皇家水与大气研究所、皇家植物与食品研究所、莫里斯生物医药研究中心等科研机构考察，深入了解中新科技合作、联合研究平台建设情况及新西兰科技创新情况。

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