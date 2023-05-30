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联黎部队举行仪式纪念联合国维和人员国际日

2023年05月30日13:03 | 来源：新华网
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　　新华社贝鲁特5月30日电（记者刘宗亚）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）29日在其位于黎南部纳古拉镇的总部举行仪式，纪念联合国维和人员国际日及联合国开展维和行动75周年。

　　联黎部队特派团团长兼部队指挥官拉萨罗少将在仪式上强调，对于黎南部地区来说，联合国维和部队在政治和安全方面发挥着重要作用。他同时警告说，黎巴嫩和以色列边境地区的稳定是“脆弱的”。

　　拉萨罗说：“作为维和人员，我们的作用是为各方之间达成政治解决方案创造空间，缓和紧张局势，防止可能干扰政治解决争端的冲突发生。”

　　今年联合国维和人员国际日的主题为“和平从我开始”。除了联黎部队维和人员，联合国驻当地机构官员、黎巴嫩政府官员、武装部队和安全部门代表以及一些国家的使节等参加了纪念活动。

　　在仪式上，拉萨罗和黎武装部队代表向牺牲的维和人员纪念碑敬献了花圈。自1948年以来，已有4000多名联合国维和人员在世界各地执行任务时牺牲。

　　1948年5月29日，联合国第一个维持和平特派团成立。2002年，5月29日被定为联合国维和人员国际日，以表彰联合国维和人员的专业精神、奉献精神和勇气，并缅怀为和平事业献出生命的维和人员。

(责编：刘叶婷、刘洁妍)

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