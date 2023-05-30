新华社北京5月30日电 日本政府29日说，接到朝鲜告知卫星发射计划的通报，首相岸田文雄下令“做好万全准备”。日本防卫省下令自卫队做好拦截朝鲜火箭残骸的准备。

同一天，朝鲜外务省副相朴祥吉发表谈话，回应岸田27日“寻求尽快实现日朝首脑会谈”的表态，说朝方愿意同日方对话，但不应局限于所谓“绑架问题”。

2022年8月10日，日本首相岸田文雄在日本东京首相官邸召开新闻发布会。新华社发（Pool图片，罗德里戈·雷耶斯·马林摄）

通报发射计划

日本内阁官房长官松野博一29日上午在例行记者会上说，朝鲜水路管理部门当天凌晨通过一封电子邮件联络日本海上保安厅水路通报室，告知卫星发射计划。

据日本海上保安厅和韩国海洋水产部介绍，朝方向日方通报发射窗口为5月31日零时至6月11日零时，将划设三处危险区域，其中两处在韩国西侧海域，一处在菲律宾以东洋面，均在日本划设的所谓日本“专属经济区”外。

岸田当天上午指示日本政府相关部门，要求信息收集和分析做到万无一失，向国民妥善发布消息；与美国、韩国合作，强烈要求朝鲜克制，不要发射；做好万全准备，防备不测事态。

按照松野的说法，朝鲜运载火箭可能飞越琉球群岛。日本防卫大臣滨田靖一向自卫队发出用于拦截导弹的“摧毁措施命令”，准备使用海上自卫队宙斯盾舰“标准-3”型防空导弹以及部署在冲绳县宫古、石垣、与那国三岛的“爱国者-3”导弹防御系统，击落任何可能落入日本领土的物体。

2013年4月9日，在日本东京的防卫省总部，“爱国者3型”导弹发射装置停放在运动场内。新华社发（关贤一郎摄）

这是日本防卫省自2016年以来首次针对朝鲜发射活动下达拦截命令。

不过，一些分析师指出，与西方媒体渲染日本“警告击落朝鲜导弹”不同，日方做拦截准备，其实是针对朝鲜卫星发射失败、火箭残骸落入日本境内的可能性。过去朝鲜进行发射活动时，日本自卫队只作监视，从未拦截。

朝鲜曾在发射卫星前向相关国际组织通报。比如，2016年，朝鲜向国际民用航空组织、国际海事组织和国际电信联盟等联合国机构通报将发射一颗地球观测卫星。根据国际海事组织全球航行警告服务的规定，朝鲜和韩国所属航行警告区域的协调国为日本，区内成员国需向日本通报海上军事演习计划。尽管如此，朝鲜向日本通报卫星发射计划，仍属罕见。

按照韩联社的说法，朝鲜尚未向国际海事组织通报发射计划。

这张朝中社2017年3月19日提供的照片显示，朝鲜3月18日凌晨在西海卫星发射场进行了新型大功率火箭发动机的地上点火试验。新华社/朝中社

回应岸田表态

就在朝方通报两天前、即27日，岸田在日本首都东京一家会馆与朝日“绑架问题”日本人受害者家属会面，稍后在相关集会上致辞，说他领导的政府将致力于“在我直接掌控下”与朝方展开高级别协商，继而“尽快”实现与朝鲜最高领导人金正恩的无条件会谈，以促成遭绑架日本公民回国。

岸田在致辞中说，与朝鲜建立有益的关系，将“有利于日朝双方，对地区稳定与和平也是极大贡献”。共同社援引一名日本政府消息人士的话报道，岸田显示“他准备与朝鲜对话”。

朝鲜外务省副相朴祥吉29日经由朝鲜中央通讯社发表谈话，回应岸田这一表态，要求日方拿出新方案、做出新决断，以实际行动展现改善朝日关系的意志。

朴祥吉说，日方口头上说希望进行“不设前提的日朝首脑会谈”，“实际上依然死抱着早已得到解决的绑架问题和我们国家的自卫权不放”。

“日本想干什么或想要什么，还是个不解之谜。但是，如果没有敢于拿出别的对策方案来改写历史的勇气，光拿历届政权的老套方式企图实现不能得逞的欲望，那完全是打错了算盘，只能白白浪费宝贵时间。”

朴祥吉说，“如果日本……做出新的决断，为改善关系寻找出路，朝日两国没有任何理由不打交道”，这就是朝方的立场。

朝鲜2002年承认上世纪七八十年代绑架多名日本人，送回5名遭绑架日本公民并移交一些遗骸遗物。日本官方认定17名日本公民遭绑架，要求朝方说明其余12人的下落。朝方坚称“绑架问题”已解决。

岸田29日接受媒体记者采访时强调，即便朝鲜发射卫星，他也不会改变希望与朝方协商、尽快实现日朝首脑会谈的立场。（胡若愚）

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