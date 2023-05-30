2023年5月27日，由欧美同学会和南京大学主办、江苏省欧美同学会协办的“全球文明倡议下的中国与世界”学术研讨会在南京大学召开。江苏省政协副主席、省欧美同学会会长周岚，全国政协常委、中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君出席论坛并致辞，来自欧美同学会、南京大学、北京大学、复旦大学、北京外国语大学等单位的100多位专家学者和师生代表参加活动。

为响应习近平主席2023年3月15日在中国共产党与世界政党高层对话会上提出的“全球文明倡议”和4月25日给亚洲文化遗产保护联盟大会贺信重要精神，正值习近平总书记向南京大学留学归国青年学者回信一周年、迎庆欧美同学会建会110周年和南京大学121周年校庆之际，欧美同学会和南京大学共同主办“全球文明倡议下的中国与世界”学术研讨会，旨在共议中外人文交流、共话全球文明，为专家学者围绕文明交流互鉴、讲好中国故事进行学术交流提供平台，为推动构建“人类命运共同体”献计出力。

江苏省政协副主席、省欧美同学会会长周岚致辞

周岚在致辞中指出，当今国际局势风云变幻，快速发展的中国需要国际社会更多的认知、理解和支持，留学人员具有国际沟通的语言优势、覆盖众多国家的人群优势、熟悉留学地的知识优势和深刻了解中国的文化优势，要汇聚留学人员力量，做好国际交流与传播工作。江苏省欧美同学会愿意和南京大学加强合作，向世界讲述江苏改革开放的故事、文脉传承的故事、和平友好的故事和“强富美高”的故事，用江苏故事传播中国声音、用江苏实践阐释中国理念、用江苏文化展现中国形象，把江苏文化“软实力”转化为中国式现代化江苏新实践的“硬支撑”。

全国政协常委、中国科学院院士、南京大学党委书记谭铁牛致辞

谭铁牛表示，南京大学举办这次研讨会，是为了向推动“全球文明倡议”的创新实践贡献智慧力量，进一步引领和激励南大全体师生在讲好中国故事方面“再创佳绩、争做表率”。南京大学将以“奋进行动”方案为指引，着力破解“音调不高、音量不大、音色不美、音域不宽”的“卡嗓子”难题，和欧美同学会一道，共同讲好中国故事、传播好中国声音，展现可信、可爱、可敬的中国形象。南京大学将大力推动“讲好中国故事”的理论研究与实践探索，更好服务“强富美高”新江苏建设和中国式现代化江苏新实践。

欧美同学会党组书记、秘书长王丕君致辞

王丕君表示，“全球文明倡议”深刻回答了“人类社会现代化之问”，为促进不同文明包容共存、交流互鉴和推动人类社会现代化进程注入信心和力量。宣介好习近平总书记提出的“全球文明倡议”，是对外讲好中国故事的重要内容，最基础、最重要的是全面系统深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想。欧美同学会和南京大学共建的“讲好中国故事”研习中心要做全球文明倡议学习的表率，在学深悟透上下功夫，在担当好让世界全面、客观认识可信、可爱、可敬的中国方面有所作为；要做全球文明倡议研究的表率，在中国开创的中国式现代化新道路及人类文明新形态研究方面有所作为，取得有益研究成果；要做全球文明倡议宣介的表率，把握好宣介的内容、目标、方式，助力推动中外人文交流，开创文化交流、民心相通的新局面。欧美同学会和南京大学愿搭建相互借重的平台，共同为讲好中国故事提供独特的智力、人才、渠道等方面的支持。

王逸舟做主旨演讲

范建平做主旨演讲

研讨会上，南京大学区域国别研究院院长王逸舟、中央广播电视总台国际在线总裁范建平围绕文明交流互鉴与构建新型国际关系、跨文化交流与国际传播能力建设、文化遗产保护合作与全球文明对话网络构建等重大议题发表主旨演讲。

研讨会开幕式现场

今年2月19日，欧美同学会和南京大学在南京共同主办“学习贯彻党的二十大精神 谱写留学报国新时代华章”主题论坛。论坛开幕式上，欧美同学会和南京大学共同发布《奋进新征程留学报国倡议》，共同成立“讲好中国故事”研习中心。该中心旨在进一步深入学习和贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记给南京大学留学归国青年学者重要回信精神，汇聚留学归国人才的智慧和力量，为“坚定文化自信，讲好中国故事”作出贡献。

与会嘉宾合影

来源 ：南京大学、《留学生》杂志

(责编：刘叶婷、刘洁妍)