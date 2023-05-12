新华社阿斯塔纳5月12日电 通讯：中国风电项目点亮哈萨克斯坦小镇生活

新华社记者张继业

2019年5月2日对哈萨克斯坦南部小镇札纳塔斯的居民来说，是一个难忘的日子。那一天，小镇100兆瓦风电项目的第一台涡轮风力发电机到货。

据当地居民马克萨特·阿比尔加济耶夫回忆，小镇居民很少见过如此庞然大物。一个风机叶片就需要加长货车才能运输，非常壮观。这给阿比尔加济耶夫带来很大震撼，也在他心里埋下了好奇和向往的种子。

在哈萨克语中，“札纳塔斯”是“新石头”的意思。札纳塔斯市曾是磷矿石开采和化肥生产中心，鼎盛时期人口约5.7万人。但随着产业衰落，人们纷纷离开这座工业结构单一的城市，只剩下约2.2万人。

在风电项目进入小镇前，阿比尔加济耶夫一直是当地磷矿场的电力工程师。2020年，他在三十而立之年作出决定：跳出安逸圈，拥抱“未来”。在他眼中，风能所代表的清洁能源就是家乡和哈萨克斯坦的未来。他毅然辞去磷矿场的工作，来到札纳塔斯风电项目，成为一名见习风电检修工，开始跟着中国师傅学习风电检修技术。

据联合国开发计划署估算，哈萨克斯坦风力发电的潜能高达每年9200亿千瓦时，哈南部地区资源尤其丰沛。阿比尔加济耶夫说，他的家乡一年中绝大部分时间都在刮风。作为电力工程师，他敏感地捕捉到两个关键点：哈萨克斯坦掌握风电技术的专业人员还非常少；家乡的风能如果得到充分利用，将极大改变当地乃至国家的电力格局。

在共建“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接框架下，中哈率先开展产能和投资合作，形成涵盖52个项目、总金额逾212亿美元的项目清单。札纳塔斯100兆瓦风电项目就是其中之一。该项目由中国电力国际有限公司和哈萨克斯坦维索尔投资公司共同投资，中国水电建设集团国际工程有限公司承建，共建设40台2.5兆瓦的风电机组。项目于2021年6月竣工投产，成为当时中亚地区最大风电场，极大缓解了哈南部地区缺电状况。

今年是阿比尔加济耶夫在札纳塔斯风电项目工作的第三年，勤奋好学已经让这位哈萨克斯坦年轻人成为独当一面的高级检修工程师。“我有了一份稳定的工作，过上越来越好的生活。”

阿比尔加济耶夫说，自风电项目投产至2022年底，项目发电量已达7.5亿千瓦时。与同容量燃煤电厂相比，相当于节约标煤25.5万吨，减少二氧化碳排放约67.3万吨。中国朋友为哈方带来设备和投资，还培养了10年前在哈萨克斯坦几乎没有的清洁能源本土人才。

他说，风电项目为札纳塔斯市创造就业、增加税收，城市发展迎来了新机遇。中企还注重公益投入，向当地公立医院捐赠急救车，帮助残疾人和多子女家庭修缮住房，帮助札纳塔斯市修缮街心公园、建设游泳池。中国企业投资建设的另一个项目——哈萨克斯坦北部阿克莫拉州风电项目一期150兆瓦项目也成为中亚最大的风电项目之一。

谈及中国与中亚绿色能源合作前景，阿比尔加济耶夫说，相信未来天会更蓝，水会更清，人类会居住在一个更加清洁的地球。

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