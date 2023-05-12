人民网万象5月12日电 （记者孙广勇）为庆祝第112个国际护士节，弘扬南丁格尔精神，进一步提高103总医院护理卫勤保障能力及医护团队协作能力，5月12日，老挝人民军103总医院在大礼堂成功举办“庆祝5·12 展护士风采”暨首届急危重症护理能力提升班结业典礼活动。

103总医院院长萨文赛上校、政委马尼翁上校、中国军队援老医疗专家组代表以及各科室主任、护士长、护士骨干参加了此次活动。萨文赛院长在活动开始前高度肯定和感谢中国护理专家所做的工作。中国军队第八批援老医疗组陆珍、牟芷惠主管护师在做好本科室援建工作的同时，充分调研医院整体护理现状，为进一步加快医院护理发展，加强急危重症患者的救治能力，有效提高临床急、危、重症病人护理质量，依托派出单位中国空军军医大学西京医院开展了首届急危重症护理能力提升班。通过3个月的理论授课、操作示教、视频播放、座谈交流、考核练习，毫不保留地把护理文化理念、知识技能传授给培训学员。通过培训，学员们护理水平有了很大提升，并能在科室发挥带教作用。以点带面，全面提升医院护理水平。

活动还包括单人CPR及团队CPR的技能比武。分别设置模拟战场、病房场景，选手们认真评估，紧急施救，争分夺秒，动作利落，团队配合默契，得到院领导和护士长们的一致称赞。作为AHA心肺复苏导师的心内科王晨教授与护理专家一同担任评委，中国专家还与院长萨文赛上校、政委马尼翁上校一起为护士们颁发了结业证书及技能比武获奖者奖品。此次活动搭建了中老两军、两国卫勤和护理文化交流的桥梁，提升护理质量，让南丁格尔精神深植于老挝大地，滋养出愈发明媚的中老友谊之花。

中国驻老挝大使馆国防武官李兵表示，今年是新中国医疗援外工作60周年，今天又值“护士节”，对老中两国的护理工作者表达节日的问候。接连数批来自空军军医大学西京医院的护理专家们，热情无私，脚踏实地，为提升103总医院护理水平做出巨大贡献，充分发扬了中国援外医疗队精神。

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