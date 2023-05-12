人民网北京5月12日电 北京外国语大学和社会科学文献出版社12日联合发布了《英国蓝皮书：英国发展报告（2021-2022）》。

2021-2022年又是英国的多事之秋，政治和经济乱局成为常态。受英国脱欧余波、新冠肺炎疫情及俄乌冲突的负面影响，约翰逊政府内外交困。在“聚会门”及多重政治丑闻的压力下，首相约翰逊被迫于2022年7月辞职，约翰逊时代终结，英国政治进入新一轮动荡期。

英国政府连续更迭凸显国家治理困境

约翰逊领导的保守党饱受政治丑闻困扰，党内分裂加剧，支持率大幅下跌。公众并未因保守党党首更替而重拾对该党的信心。新首相特拉斯将保守党置于更危险的境地，仅仅执政45天便被迫辞职。保守党“一党独大”的政治格局受到动摇，工党在未来大选中的胜选概率明显提升。在中央与地方关系上，约翰逊政府与苏格兰和北爱尔兰地方权力机构的矛盾加深，苏格兰独立公投和爱尔兰统一公投的呼声升高；苏格兰和北爱尔兰民族分离主义的抬头使联合王国分裂的风险加大。

英国的生活成本危机逐渐显现

扑朔迷离的英欧经贸关系、高企的通货膨胀和复杂的外部环境，在短期内对英国经济形成巨大压力。自2021年第三季度以来，英国经济呈现一定的复苏迹象，部分经济指标甚至优于其他发达经济体，但2022年下半年后通货膨胀、财政赤字问题凸显，受新冠肺炎疫情、俄乌冲突及供应链中断等多重冲击，英国经济复苏的进程中断，面临滞胀的风险：通货膨胀多次创下40年来的最高纪录，经济增长乏力，英镑大幅贬值，一度与美元接近平价，系统性金融风险上升。由此引发的生活成本危机已成为英国当前面临的最严重的经济社会问题。此外，约翰逊政府在新冠肺炎疫情期间推出刺激性财政政策，进一步推高了财政赤字和公共债务。2021年，英国公共债务总额及其占GDP的比重继续上升，达102.8%。据经济学人智库（EIU）国家报告预测，2022-2023年，英国政府债务总额占GDP的比重仍将超过100%。

许多社会问题亟待解决

在社会、教育和文化层面，新冠肺炎疫情和英国脱欧对英国社会、教育和文化依然有明显影响。在过去的一年中，约翰逊政府面临着许多迫切需要解决的社会问题，例如，新冠肺炎疫情和老龄化加剧所导致的国民健康服务体系危机，英国经济高通胀所造成的生活成本危机，脱欧之后面临的非法移民偷渡大幅增加等问题。尽管新冠疫情给教学带来了一些挑战，教学效果和质量并未受到太大影响。脱欧严重影响了英国科学研究，使学者无法继续参与一些欧盟框架下的重大科研项目，如欧盟旗舰科研项目“地平线计划”。英国电影业继续面临新冠肺炎疫情的不利影响，但在促复苏政策激励下情况有明显好转，英国市场总票房和观影人次显著回升。

(责编：贾文婷、常红)