活动现场。驻日本使馆供图

人民网东京5月12日电（记者朱玥颖）近日，中国驻日本大使吴江浩和夫人丁玥应邀出席日本亚洲妇女友好会（简称“亚妇会”）在明治纪念馆举办的“2023亚洲盛典慈善义卖活动”。日本皇室常陆宫妃华子、外相夫人林裕子、亚妇会会长高村治子、副会长中曾根真理子、浦上圣子及亚太地区21个国家驻日大使夫妇或代表出席，日各界友好人士及普通市民约3千余人到场奉献爱心。使馆公参张沛霖、参赞张箭伟、聂佳等陪同参加。

活动现场。驻日本使馆供图

吴大使夫妇与常陆宫妃华子和日方嘉宾亲切交谈，并陪同参观中国展台。中国驻日本使馆在会场布设了工艺品和美食两个展台，精挑细选30类400余件富有中国特色、深受各国民众喜爱的义卖商品，并用最萌熊猫和生肖玉兔玩偶、中国世界遗产海报等装饰点缀。展台上中国各色特产琳琅满目，新颖精致的文创产品充满中国文化元素，彰显时尚“国潮”风范，吸引大批来场者驻足挑选，让各国人士爱不释手。享誉世界的中国茶叶点心和绍兴美酒更是老饕们竞相抢购的对象。

亚妇会成立于1968年，由亚太地区26国驻日大使夫人及日本政要、高级外交官夫人及各界女性代表组成。亚妇会年度义卖活动的门票及义卖收入将返捐各国用于帮助贫困地区。中国驻日本使馆自1991年起参加义卖活动，所得善款用于资助中国国内多个扶贫项目，为当地改善民生、实现脱贫作出积极贡献。

活动现场。驻日本使馆供图

(责编：刘叶婷、常红)