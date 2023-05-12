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专访：乌中人文领域合作传承千年丝路佳话——访乌兹别克斯坦学者马沙利卜·阿卜杜拉耶夫

2023年05月12日10:15 | 来源：新华网
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　　新华社塔什干5月12日电 专访：乌中人文领域合作传承千年丝路佳话——访乌兹别克斯坦学者马沙利卜·阿卜杜拉耶夫

　　新华社记者李奥 黄河 赵冰

　　在中国-中亚峰会即将召开之际，乌兹别克斯坦科学院科学发展促进中心副主任马沙利卜·阿卜杜拉耶夫接受新华社记者专访表示，乌兹别克斯坦与中国的关系不仅密切，而且历史悠久。两国近年来在人文领域积极开展合作，传承着绵亘千年的丝路文明交流佳话。

　　“历史上，乌中两国一直是丝绸之路上的亲密伙伴，双方建立了长久而稳固的经贸联系。乌兹别克斯坦与中国建交30多年来，两国在经济、人文等各个领域的关系与合作更是不断发展。”阿卜杜拉耶夫举例说，希瓦古城联合修复项目就是两国在人文领域合作的最佳例证。

　　位于乌兹别克斯坦西部的希瓦古城早在1990年就被列入世界文化遗产名录。但因年久失修，部分古建不同程度受损。2014年，乌兹别克斯坦和中国决定合作开展希瓦古城保护修复工作，对古城内的阿米尔·图拉经学院和哈桑·穆拉德库什别吉清真寺及周围环境展开重点修复。2019年，这一项目顺利竣工。

　　阿卜杜拉耶夫介绍，古城修复工作难度很大，需要开展深入科学研究。中国专家在项目开始之初，就对希瓦古城的原貌进行了非常细致的研究，并据此制定了修复计划。

　　“希瓦古城的修复工作充分借鉴了中国的文物修复经验。”采访中，阿卜杜拉耶夫向记者详细讲述了古城的修复过程。他说，在修复过程中，来自中国的专家学者生活在希瓦，与本地专家和民众直接交流合作，共同商讨如何更好地展开修复工作。

　　本着“修旧如旧”的修复原则，中国专家在不改变文物原貌的前提下，尽量使用当地传统工艺和材料，同时充分结合当地文化特色。“中国专家工作非常细致认真、全心全意，始终力求保留古城的原有风貌。中国专家的工作取得了非常好的成果，所有古迹都得以保留原有的样貌。”阿卜杜拉耶夫说。

　　阿卜杜拉耶夫表示，中国专家的修复工作得到乌兹别克斯坦的高度认可，中方的修复经验也被运用到乌其他地区的遗迹保护工作中。“在希瓦古城联合修复项目之后，乌兹别克斯坦与中国的人文领域合作将会继续进行下去，联合修复工作也将成为今后两国合作的一个重要方向。”

　　阿卜杜拉耶夫说，当前，乌兹别克斯坦与中国正在上海合作组织与“一带一路”倡议框架下，积极推进政治、社会、文化、科学与其他领域的合作。

　　“我们相信，中国的发展成就将直接帮助乌兹别克斯坦进一步提升国家实力。乌方期待继续与中方开展广泛的经验交流。”阿卜杜拉耶夫说。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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