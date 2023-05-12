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中国代表呼呼国际社会支持中等收入国家发展

2023年05月12日10:03 | 来源：新华网
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新华社联合国5月11日电 中国常驻联合国代表张军11日在联大中等收入国家高级别会议上发言，呼吁国际社会支持中等收入国家发展。

他说，当前世界经济复苏乏力，各种不确定、不稳定因素加剧。发展中国家，包括中等收入国家落实可持续发展目标面临多重挑战。国际社会应该团结协作，共同支持中等收入国家探索符合国情的发展道路，向着高质量、可持续发展的目标不断迈进。

一是要实现以人民为中心的发展，把增进民生福祉作为发展的出发点和落脚点，促进社会公平正义，不让任何一人掉队。二是要促进创新驱动的发展，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇，充分发挥新兴技术优势，完善数字治理，探寻新的增长动能，建设创新型国家。中国愿同各国深入开展科技创新合作，共享创新发展成果，加强发展中国家能力建设，同时坚决反对个别国家搞科技霸权和脱钩断链。三是要坚持人与自然和谐共生的发展，提倡绿色低碳可持续的生产生活方式，统筹推进经济社会发展和环境保护。四是要倡导开放联动、互利共赢的发展，践行真正的多边主义，推动构建开放型世界经济，为发展中国家发展创造良好环境。

他说，中国已经开启全面建设社会主义现代化国家新征程。中国式现代化具有重要世界意义，正在为世界提供新机遇，开辟合作新空间。中国愿同各国一道促进共同发展，打造共同未来。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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