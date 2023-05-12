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苏丹武装冲突双方签署初步原则性宣言

2023年05月12日08:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网苏丹港5月12日电 （记者谢佳君）当地时间5月11日晚，苏丹政府军和快速支援部队的代表在沙特吉达签署了关于人道主义和保护平民问题的初步原则性宣言，但双方并未就永久停火达成一致。

根据宣言文本，该宣言主要涉及3大方面：一是承诺尊重国际法和人道主义原则，承诺不伤害平民，允许平民从交战区离开；二是承诺不占领私人和公共基础设施，如医院、水厂和发电站等；三是承诺为人道主义援助物资及工作者提供安全走廊和便利。

双方表示，将优先讨论临时停火协议，以使人道主义援助物资能够抵达、基本公共服务能够得以恢复，并将就永久停火议程继续展开协商。

当地分析人士对记者表示，对于处于水深火热中的苏丹人民来说，这毫无疑问是一条好消息。宣言表现出一定积极信号。但从冲突双方屡次“宣而不停”的不良记录看，能否有效遵守和执行宣言还有待观察。尽快实现全面永久停火，才是苏丹全面人道主义灾难的解决正道。

根据联合国数据，自4月15日以来，苏丹政府军与快速支援部队的武装冲突已经造成了73万余人流离失所，有约18万人通过边境逃离了苏丹。

(责编：崔译戈、常红)

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