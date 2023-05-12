新华社东京5月11日电 综述：日本人工智能博览会探索AI应用前景

新华社记者钱铮 钟雅

日本第七届人工智能（AI）博览会10日在东京国际展览中心开幕。以AI技术为基础的产品和服务齐集一堂，向人们展示了AI在需求预测、航运、水产、食品安全、医疗和机器翻译等领域的广阔应用前景。

需求预测广泛应用于制造业、零售业等行业的库存管理以及采购、生产、配送等产业环节的优化。日本数据分析公司DATAFLUCT带来的Perswell需求预测系统采用机器学习算法分析库存量、价格、销售额等公司内部数据以及天气、人流量等外部数据，实现对需求的高精度预测。

DATAFLUCT公司展位工作人员介绍说，与使用Excel等软件计算相比，借助AI分析库存量等数据可以大幅提高预测精度，减少库存过剩或缺货等情况，实现了利益最大化。这一系统还能自动计算送货车辆的最合理数量、自动规划派送路线并进行合理的人员配备，在尽量压缩成本的同时大幅提高工作效率。

从事图像识别装置开发的日本企业Brains展示了基于AI技术研发的图像处理系统。通过分析安装在船头的红外相机拍摄的影像，该图像处理系统能够检测出船只前方的物体，还能结合高精度全球定位系统和传感器等，对这些潜在障碍物进行测位，准确把握其距离、方向等。将系统得出的相关数据输入船舶自动操纵系统，就能帮助船舶回避障碍物。

本届博览会上多家中国企业也展示了从硬件到软件等各种创意产品，吸引了众多观展人员驻足观看。

深圳云译科技有限公司展示的在线翻译平台基于该公司自主研发的第三代深度神经网络机器翻译引擎，并使用上亿个行业词汇训练机器翻译引擎，支持80多种语言在涉及20多个行业的细分领域互译。该平台能快速将输入的文本内容翻译成目标语言，并具备翻译后的双语对照和编辑功能。

该公司项目负责人张一帆介绍，这一平台还能翻译PDF格式文件、网页和图片等。他还向记者演示了公司研发的可供会议使用的多语种智能同传系统。演示过程中，该系统可以记录中文对话，将经过识别的音频转换成中文文字输出到屏幕上，并同步形成英文译文。

本届博览会为期三天，约150家企业和团体参展。展会上还有一些利用AI技术提供家庭健康监测、教育娱乐、员工培训等的产品和服务也备受关注。

(责编：刘叶婷、贾文婷)