新华社阿斯塔纳5月11日电 专访：即将召开的中国-中亚峰会具有历史性意义——访《哈萨克斯坦实业报》总编辑科尔茹姆巴耶夫

新华社记者张继业 耿鹏宇

《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫日前接受新华社记者采访时说，即将召开的中国-中亚峰会非常重要，将为促进中亚国家与中国的各领域长期合作发展开辟广阔前景，注入源源不断的动力。

科尔茹姆巴耶夫说，今年是“一带一路”倡议提出十周年，中国-中亚峰会将在中国西安市举办，那里曾是古丝绸之路的起点，而哈萨克斯坦是“一带一路”的首倡之地。因此，这一峰会具有历史性意义。

科尔茹姆巴耶夫说，中亚五国国家元首及各领域专家将在本次峰会齐聚，讨论如何在各领域加强互利合作。

科尔茹姆巴耶夫提到，近年来，哈中双方围绕“一带一路”倡议所实施的开发项目非常活跃。以中哈霍尔果斯国际边境合作中心为例，该中心为哈萨克斯坦人民开展边贸业务、购买免税商品提供便利，推动两国跨境贸易和投资发展。

“两国在汽车工业领域的合作助力汽车生产销售成为哈萨克斯坦新经济增长点。”科尔茹姆巴耶夫说，近年来，中国汽车产业发展迅猛，中国品牌汽车在哈知名度快速提升，销量呈大幅上升趋势，哈萨克斯坦街道上经常能看到各种型号的中国品牌汽车，双方在汽车工业领域的合作空间十分广阔。

科尔茹姆巴耶夫说，哈中共建“一带一路”合作取得丰硕成果，一大批互利互惠的投资与产能项目顺利落地，双边贸易额稳步增长。哈方愿以“一带一路”倡议提出十周年为契机，加快“一带一路”倡议与哈萨克斯坦“光明之路”新经济政策对接，促进两国在工业、农业、基础设施建设、旅游人文交流等各领域合作。

科尔茹姆巴耶夫表示，在构建人类命运共同体理念指引下，哈萨克斯坦与中国各领域互动越来越频繁，关系越来越紧密。“相信本次峰会将成为新起点，不仅将对我们两国长期合作发展产生积极影响，新合作形式还将为中亚地区与中国这个大市场建立密切经济联系提供可能。”他说。

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