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第42届东盟峰会在印尼闭幕

2023年05月12日08:37 | 来源：新华网
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5月11日，在印度尼西亚拉布安巴焦，第42届东盟峰会与会领导人在会场外合影。新华社发（东盟峰会组委会供图）

新华社印度尼西亚拉布安巴焦5月11日电（记者曲俊雅 孙磊）第42届东盟峰会11日在印度尼西亚东部旅游小城拉布安巴焦闭幕。东盟轮值主席国印尼总统佐科当天表示，峰会取得成功，并呼吁成员国加强团结。

佐科在峰会闭幕后的新闻发布会上强调，团结对东盟完成共同目标、成为经济增长中心以及地区和平、稳定和繁荣十分重要。

5月11日，在印度尼西亚拉布安巴焦，印尼总统佐科（中）在第42届东盟峰会闭幕后召开新闻发布会。新华社记者 徐钦 摄

本届东盟峰会发布了关于加强地区支付互联互通、在跨境交易中增加本币使用以增进金融稳定和一体化，加强地区电动汽车生态建设以促进经济一体化、能源转型和减排，以及提高东盟组织能力和机构效率等成果文件。

印尼外长蕾特诺说，本届峰会还通过了东帝汶成为该地区组织第11名成员的路线图。

这是5月11日在印度尼西亚拉布安巴焦拍摄的第42届东盟峰会会场。新华社发（东盟峰会组委会供图）

东盟峰会一般每年召开两次，分别于上半年和下半年举行。本届东盟峰会于本月10日至11日举行。印尼决定，第43届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议将于9月举行。

东盟成立于1967年，成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

(责编：刘叶婷、贾文婷)

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