杜德文

5月18日至19日，备受瞩目的中国—中亚峰会将在陕西省西安市举行。这是今年中国首场重大主场外交活动，也是中国同中亚五国建交31年来，六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。此次峰会将为携手构建更加紧密的中国—中亚命运共同体注入新动力，也将引领中国同吉尔吉斯斯坦关系取得新发展。

中吉毗邻而居，是名副其实的好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。建交以来，两国关系始终沿着睦邻友好、互利合作的轨道不断前行，实现跨越式发展，已经建成高水平的全面战略伙伴关系。

元首外交为双边关系发展提供战略引领。2021年2月，习近平主席同吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫通电话，就推动中吉全面战略伙伴关系迈上新台阶达成重要共识。2022年2月和9月，习近平主席和扎帕罗夫总统分别在北京冬奥会、上海合作组织撒马尔罕峰会期间举行会见，达成一系列重要共识，有力促进两国各领域合作。

务实合作为互利共赢筑牢坚实基础。中国长期保持吉尔吉斯斯坦第一大贸易伙伴国和第一大进口来源国地位。2022年，双边贸易额达155亿美元，创历史新高。吉尔吉斯斯坦是最早支持并积极参与“一带一路”建设的国家之一。10年来，中吉在共建“一带一路”框架下共同实施了达特卡—克明输变电线项目、中吉乌公路、比什凯克市政路网、灌溉系统改造工程、奥什医院等一系列基础设施建设和民生项目，双方正加快推进中吉乌铁路等项目。中吉共建“一带一路”合作走深走实，不断拓展两国务实合作的空间。

人文交往为民心相通搭建重要桥梁。中吉两国人民友好交往源远流长。长篇史诗《玛纳斯》是两国人民共同的文化瑰宝。近年来，“中文热”“中国文化热”在吉尔吉斯斯坦持续升温，孔子学院及孔子课堂吸引许多当地学生学习中文和中国文化，数千名吉尔吉斯斯坦留学生在中国高校学习。两国已建立20余对友好省州和城市。双方正积极推动互设文化中心、在吉设立鲁班工坊等，进一步推动在教育、卫生、青年、媒体等领域合作，不断夯实中吉友好的民意基础。

多边协作为深化互信凝聚广泛共识。中吉在国际事务中始终相互支持。吉方积极支持习近平主席提出的构建人类命运共同体理念、全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，两国在联合国、上海合作组织等国际组织中密切合作，在中国—中亚机制框架下保持高水平协作。

当前，世界百年未有之大变局加速演进，中国同中亚五国关系站在新的历史起点。相信中国—中亚峰会将擘画双方关系新蓝图，开启双方合作新时代，中吉友好关系也将迎来更加美好的未来。

（作者为中国驻吉尔吉斯斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2023年05月12日 03 版）

(责编：卫嘉、白宇)