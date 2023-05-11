新华社耶路撒冷5月11日电（记者王卓伦 张天朗）以色列国防军11日说，截至当地时间当日早7时，共有507枚火箭弹从加沙地带射向以色列。

自10日午后至11日早7时，共有507枚火箭弹从加沙地带射向以色列，其中368枚落入以色列境内，110枚落在加沙地带。以色列“铁穹”防御系统成功拦截154枚。

以色列南部城市斯代罗特、阿什克隆、贝尔谢巴和中部城市特拉维夫等地均报告遭到来自加沙地带的火箭弹袭击。

以军在另一份声明中说，已对隶属于巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（杰哈德）的158处设施进行了轰炸。

巴勒斯坦武装派别10日下午在一份联合声明中说，这是他们对杰哈德领导人被以军打死的“正常反应”，并表示以军轰炸居民建筑等行为已越过红线，必将付出代价。

从9日凌晨起，以军对加沙地带发动多轮空袭。加沙地带卫生部门说，空袭已造成25人死亡、76人受伤，死者包括4名杰哈德高级成员。杰哈德发表声明说，以色列将为其“犯下的罪行”付出代价。（参与记者：柳伟建）

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