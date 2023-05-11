人民网奥克兰5月11日电 （记者陈效卫）当地时间年5月10日，新西兰华商俱乐部在奥克兰Cordis酒店隆重举行本年度首次演讲晚宴，俱乐部会员和嘉宾共500人出席。

晚宴分为上半场和下半场。上半场的主旨演讲嘉宾是移民部长、交通部长、劳资关系和工作安全部长、奥克兰事务部长及副财政部长迈克尔·伍德。

伍德部长在演讲中简短回顾了华人移民的历史，充分肯定了华社对新西兰的积极贡献。他也特别强调，新中关系对新西兰而言至关重要。

伍德部长随后就新西兰的经济发展、交通、移民等一系列问题阐述了政府的观点。他说，与其他西方发达国家相比，新西兰的债务水平很低。他又指出，本届政府在交通建设方面投资巨大。

移民是华社特别关注的议题。伍德部长相信，疫情后各国边境的开放，尤其是中国边境的开放，将大大促进人员的互动。大量劳动力进入新西兰，将刺激新西兰经济的发展。

伍德部长还就交通和近期的移民政策，包括父母团聚移民等问题回答了现场听众的提问。

前贸易部长蒂姆·格罗泽在下半场的演讲中围绕着国际形势和新中关系阐述了自己的观点。

格罗泽曾是职业外交官，曾任新西兰驻印度尼西亚大使、新西兰世界贸易组织代表和新西兰驻美国大使。他主导了许多新西兰国际贸易协定的谈判。

格罗泽为新西兰与中国的经贸关系感到骄傲。他说，新西兰的GDP不到美国的1%，但新中贸易额相当于中美贸易额的20%。他希望中美两个大国能够对话合作，而新西兰要保持其独立性，在中美之间找到平衡。

新西兰华商俱乐部由新西兰前华裔国会议员杨健创立，旨在打造具有影响力的企业经商、社交及信息交流平台。会员共享平台资源，结交各行业企业家，发掘商机，合作共赢。平台也团结华商，凝聚力量，为各级政府的决策提供意见，促进新中两国在商务领域的交往。

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