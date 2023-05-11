新华社安卡拉5月11日电 （国际观察）土总统埃尔多安寻求连任面临挑战

新华社记者王腾飞

土耳其将于14日举行总统和议会选举。选前民调显示，由6个反对党组成的“民族联盟”阵营候选人凯末尔·克勒奇达尔奥卢与现任总统埃尔多安支持率接近。

分析人士指出，在2014年和2018年的总统选举中，埃尔多安均在首轮投票中以超过50%的得票率直接当选。但在此次总统选举中，因反对党联盟阵容强大，加之国内经济状况不佳等原因，埃尔多安寻求连任面临严峻挑战。

反对党联盟阵容强大

在此次选举中，土耳其议会第二大党、中左翼的共和人民党联合另外5个反对党组成“民族联盟”。该阵营最有影响力的是中右翼的“好党”，由被外界称为土耳其“铁娘子”的梅拉尔·阿克谢内尔领导。此外，从埃尔多安的正义与发展党分裂出的两个中右翼党派也加入了该阵营。

“民族联盟”还得到议会第三大党、亲库尔德人的左翼政党人民民主党支持。因被官方认为与库尔德“恐怖组织”有关联，人民民主党前党魁塞拉赫丁·德米尔塔什遭到监禁，该党将不参加今年总统选举。该党已号召其选民支持“民族联盟”。

分析人士指出，反对党联盟阵容强大，今年土耳其总统选举呈现出支持和反对埃尔多安两大阵营对峙的局面。

经济问题是焦点

土耳其问题专家、中国现代国际关系研究院副研究员李亚男指出，当前经济问题最受土耳其选民关注，是此次选举的焦点。

2018年以来，土耳其陷入货币和债务危机。里拉汇率大幅下跌，从2018年的不到5里拉兑1美元一路跌破19里拉兑1美元；通货膨胀严重，去年11月通胀率高达84.39%；失业率高企，2022年全年失业率为10.4%。

反对党联盟激烈批评埃尔多安多年执政导致的经济发展问题，并提出一揽子经济发展纲领。克勒奇达尔奥卢在竞选中表示将推动土耳其经济发展转型和产业升级，承诺将实现经济增速超5.5%、国民人均年收入超2万美元。

埃尔多安也承诺改善土耳其的经济发展状况，并宣布了一些惠民措施，包括民众可以免费使用黑海天然气一个月等。土耳其马尔马拉大学学者巴勒什·多斯特说，政府连续3次提高最低工资标准并在选前给公务员再次加薪，还出台大型保障房项目等惠及中低收入群体的措施，这些都有助于提高执政党支持率。

选情胶着难预料

从最近5次选前民调数据看，克勒奇达尔奥卢与埃尔多安支持率接近，双方互有领先，差距在1.7到5.8个百分点之间。总体而言，西部沿海发达地区的民众对现状较为不满，希望选出新领导人，而中部广大地区是执政党票仓。土耳其哈里奇新闻网站负责人通奇·阿克科奇表示，此次大选可能会是2000年以来选情最胶着的一次。

年轻人的选票流向备受关注。在土耳其6400万选民中，约一半是“80后”“90后”及“Z世代”年轻人。这部分人在经济低迷中受到的影响更大，2月土耳其青年失业率超过19%，远高于整体失业率。21岁的土耳其大学生埃杰·哈塞姆奥卢告诉记者，他会给能改善自己生活的人投票。

占土耳其人口约五分之一的库尔德人的投票意向也被认为会对选举结果产生较大影响。在过去的选举中，埃尔多安得到东部库尔德人聚居省份超过40%的选票。随着亲库尔德人的人民民主党此次公开支持反对党联盟，库尔德人选票的流向显得尤为重要。

按照土耳其宪法，如总统选举第一轮投票无人获超半数以上选票，则在得票最高的两名候选人中进行第二轮投票。分析人士指出，如果进入第二轮投票，第一轮出局候选人的选票将会分流，对这部分选票的争夺将决定最终选举结果。（参与记者：王峰）

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