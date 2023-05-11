新华社比什凯克5月11日电 综述：吉尔吉斯斯坦新北南公路助力中亚国家与中国的经贸合作

新华社记者关建武 努尔扎提

“新北南公路将成为国家间合作和国际贸易的重要纽带，有助于加强吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯与中国之间的经贸合作。”吉尔吉斯斯坦国家战略研究所外事咨询师舍拉迪尔日前接受新华社记者采访时说。

舍拉迪尔说：“道路互联互通是‘一带一路’倡议的目标之一。中亚国家之间公路运输走廊正在打通，吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦与中国正在加深互利合作关系。”

吉尔吉斯斯坦是一个多山的内陆国家。从北部首都比什凯克至南部城市奥什、贾拉拉巴德是该国的重要经济带。然而，连通北南的老公路年久失修，交通不畅。

新北南公路全长433公里，项目分三期进行，其中一期、二期工程由中国路桥公司承建，已于2021年竣工。目前，三期工程正在建设中。项目建成后，它将成为连接吉南北的交通大动脉，乃至中亚地区重要的国际交通要道。

舍拉迪尔告诉记者，得益于“一带一路”倡议，吉中贸易额在过去10年中一直都在增长。新北南公路比现有比什凯克-奥什公路路程缩短一半，这使得从中国进口货物、从吉北部到南部的运输成本减半成为可能。

吉尔吉斯斯坦交通运输部亚洲开发银行项目实施小组监督和公关专员塔盖·阿利姆巴耶夫对记者说，建设新北南公路是“一带一路”项目的重要组成部分。这条公路将为建设水电站、开发偏远山区矿藏创造机会，将带动沿线地区经济社会发展，对该国发展具有重要战略意义。

中国路桥公司项目经理蔡煜告诉记者，二期工程的两座高架桥横跨该国集水面积最大河流纳伦河，是该项目的节点性和标志性工程，在该国境内首次采用中国设计规范，集新技术、新结构、新工艺和新设备于一身，是吉尔吉斯斯坦公路建设史上一次重大突破。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫对公路建设质量表示肯定。在2021年8月两座高架桥建成时，他表示，这是吉尔吉斯斯坦“历史性的一天”。

阿利姆巴耶夫说，吉中两国在“一带一路”倡议的框架内密切合作，还计划建设其他基建项目，例如中吉乌铁路。“我们在‘一带一路’项目框架内的合作取得了具体成果。这些项目将有助于吉尔吉斯斯坦经济发展，并将创建促进整个中亚地区经济增长的国际运输走廊。”

(责编：苏缨翔、常红)