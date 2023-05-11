参考消息网5月11日报道 据法新社5月8日报道，随着中国采取行动增强在中亚地区的影响力，北京8日表示，国家主席习近平下周将主持召开中国-中亚峰会。

中国外交部发言人汪文斌表示，5月18日至19日，习近平主席将在陕西西安主持召开中国-中亚峰会，中亚五国元首将来华参会。

汪文斌说，这是建交31年来六国元首首次以实体形式举办峰会，在中国同中亚国家关系发展史上具有里程碑意义。

报道称，中国作为世界最大的能源消费国之一，已投入数以十亿美元计的资金开发中亚的天然气资源。连接中国与欧洲的铁路横贯该地区，是中国“一带一路”倡议取得成功的关键。

汪文斌8日还表示，峰会期间，习近平主席将发表重要讲话。该峰会被称为今年中国首场重大主场外交活动，与会领导人将共同签署“重要政治文件”。

汪文斌说：“各国元首将回顾中国-中亚关系发展历程，就中国-中亚机制建设、各领域合作以及共同关心的重大国际和地区问题交换意见。”

《日本经济新闻》5月9日以《中国-中亚峰会将首次举行》为题进行了报道。

报道称，中国外交部宣布，中国-中亚峰会将于5月18日至19日在陕西西安举行。中国国家主席习近平将主持首届峰会。与会者将围绕“一带一路”倡议等举行磋商。

中国外交部发言人汪文斌8日在例行记者会上指出，相信在各方共同努力下，此次峰会将开启中国-中亚双方合作新时代。

乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和土库曼斯坦领导人将出席峰会。中亚国家自然资源丰富，哈萨克斯坦有丰富的铀资源，土库曼斯坦天然气储藏量大。

报道称，中国政府重视与中亚国家的关系，将中亚定位为“一带一路”的要冲。新冠疫情发生以来，习近平首次出访就选择了哈萨克斯坦，时间是在2022年9月。

中亚五国中除土库曼斯坦外，其余四国都加入了上海合作组织。

香港《南华早报》网站5月8日报道称，外交部8日宣布，国家主席习近平将主持5月18日开始的为期两天的中国-中亚峰会。这场备受期待的峰会由北京主导，旨在加强中国与中亚国家在一系列问题上的战略合作，包括共建“一带一路”和推动结束乌克兰冲突等。

报道说，中亚地区长期以来一直是中国的重要贸易走廊，这段历史可追溯到2000多年前丝绸之路的兴起。即将举行的峰会将在西安登场，这里也是古代丝绸之路的起点。

报道还说，由于拥有丰富的自然资源，且靠近中国西部的新疆，中亚的地位越来越重要。

2022年，中国与中亚五国双边贸易额达到702亿美元，创历史新高。截至2022年底，中国对中亚五国直接投资存量近150亿美元。

自近10年前启动以来，中国的“一带一路”倡议已经将铁路、公路、电站、天然气管道等重大基础设施项目带到了这个不发达的地区。

美国外交学者网站5月9日的报道以《即将召开的中国-中亚峰会将擘画双方关系的“新蓝图”》为题。

报道说，下周晚些时候，中亚各国元首将前往西安参加由中国国家主席习近平主持召开的中国-中亚峰会。

报道还说，至少从2013年开始，“中国在中亚”一直是地缘政治对话中的一个热门话题。当时，习近平主席在阿斯塔纳发表了具有里程碑意义的演讲，推出了人们现在所说的“一带一路”倡议的陆上部分。

中国外交部发言人汪文斌在5月8日的例行记者会上说，中国-中亚峰会“将擘画中国-中亚关系新蓝图，开启双方合作新时代”。

哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和乌兹别克斯坦总统还将对中国进行国事访问。土库曼斯坦总统已经在2023年的第一周对中国进行了国事访问。

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