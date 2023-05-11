人民网讯 5月7日，北京师范大学外语学科创建一百一十周年暨外国语言文学学院成立二十周年系列活动之“世界青年对话”在北京师范大学英东学术会堂举办。来自中国、韩国、越南、孟加拉国四个国家的共45名青年参与了对话交流，两百余名各国青年在线参加活动。

北京师范大学外国语言文学学院院长苗兴伟在开幕式上致辞。他表示，希望通过“世界青年对话”活动建立全球青年的定期交流平台，跨代携手，共同推进建设更加公平、公正、包容的世界。

北京师范大学外国语言文学学院院长苗兴伟致开幕辞。北京师范大学供图

美国哈佛大学教育研究学者兼北京师范大学外国语言文学学院讲师戴文·威尔逊（Devon Wilson）博士、美国威廉玛丽大学副教授斯蒂芬妮·J·布莱克蒙（Stephanie J. Blackmon）、新西兰奥克兰大学教育学部副部长张军（Lawrence Jun Zhang）教授线上作主旨发言，分别就全球困境与青年竞争力、高等教育技术一体化、元认知与教师教育等主题分享了自己的研究成果和主要观点。

“世界青年对话”的对话环节分四组展开。45名各国青年就“全球教育发展与教师使命”“互联网教育”“新时代青年责任”“全球可持续发展”四项议题进行了热烈讨论，对当今世界青年普遍关心的问题提出了诸多建设性意见。对话青年形成普遍共识：为推动新时代世界发展，各国青年须在促进和平、宽容、共存和非极端主义环境中发挥积极作用。

学生在“世界青年对话”交流。北京师范大学供图

“世界青年对话”是北京师范大学外国语言文学学院创立的国际交流品牌活动，旨在搭建世界各国青年对话交流的平台，增进新时代青年对不同文明的理解，鼓励各国青年协力为推进构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

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