人民网首尔5月11日电 （记者马菲）中日韩合作秘书处10日在韩国首尔举办2023年中日韩企业家论坛。本次论坛主题为“面向绿色增长：东亚清洁能源转型与挑战”，邀请三国政府官员、商界领袖和学界专家齐聚一堂。中国国际商会、日本经济团体联合会和韩国全国经济人联合会对论坛给予大力支持。

中日韩企业家论坛嘉宾合影。中日韩合作秘书处供图

当天，秘书处还背靠背举办了中日韩女性创业计划，旨在为女性创业者提供平台与指导，推动中日韩和东盟成员国之间的商务交流，并扩大女性创业者商业网络。

秘书处副秘书长坂田奈津子在开幕致辞中介绍了清洁能源转型对于可持续发展的必要性和重要性，以及中日韩在这一领域取得的成就。她鼓励参会嘉宾基于三国领先的技术和产业发展分享和学习各自专业经验，就各自议题展开全面讨论，探索三国在特定领域合作潜力。

中日韩女性创业计划嘉宾合影。中日韩合作秘书处供图

中国国家发展和改革委员会、日本经济产业省、韩国产业通商资源部和国际能源署领导进行了主旨发言，介绍了三国在清洁能源领域的政策和行动，以及对未来能源转型的展望。可再生能源与氢能领域的企业家代表也分享了各自企业在清洁能源的开发、技术、市场等方面的成就和挑战。来自国际组织和学界的专家也从科研角度进行了评论。随后，参会嘉宾就清洁能源相关问题展开了热烈互动和讨论。

中日韩企业家论坛是中日韩合作秘书处的品牌活动，每年在三国轮流举办，旨在为中日韩企业、创业者及行业协会提供交流平台，分享信息和经验，并探索商务合作机会。本次论坛吸引了三国政界、企业界、学术界和媒体等200多人参会。

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