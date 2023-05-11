人民网记者 孙广勇

从泰国首都曼谷向东驱车两个小时，记者来到位于罗勇府的玛塔普工业园，在这个泰国最著名的工业园内，高耸的炼化装置、银白色的油气管道、巨大的储罐在阳光下分外耀眼，与周围蔚蓝的大海构成一幅工业与生态和谐的画面。

位于罗勇府的玛塔普工业园是泰国标杆性工业园区。人民网记者 孙广勇摄

玛塔普工业园是上世纪80年代泰国经济快速发展时建立的标杆性工业园区。随着泰国湾发现天然气，玛塔普工业园迅速发展为石油天然气化工产业的临港加工区。在工业园的东南角，蔚蓝的海滨旁，一块18万平方米的土地已经平整完毕，地下设施建设完成。在不久的将来，泰国最先进的天然气处理厂——泰国第七天然气处理厂将在这里拔地而起，为泰国经济社会发展提供稳定的能源保障。

泰国国家石油公司项目主任素帕纳表示：“泰国国家石油公司在这座天然气处理厂投资将近5亿美元，该项目意义重大，不仅对泰国国家石油公司，而且对全泰国天然气用户都有巨大价值，将为泰国市场提供约18%的天然气供应。由于能源需求迫切，该项目建设工期仅27个月。建设这座现代化天然气处理厂的中国公司信心坚定、全力拼搏，他们投入大量人力、物力，而且拥有最先进的设计理念和施工工艺。中泰双方合作十分顺利，在双方的通力合作下，这座泰国最先进的天然气处理厂一定可以高质量按期完工。”

备受泰方业主称赞的中国公司是中国石油管道局工程有限公司（东南亚地区公司），作为EPC总承包方承建泰国第七天然气处理厂及互联管道项目。该项目不仅是泰国国家石油有限公司发展能源的重要项目，而且也是中资企业在泰国总包承揽的最大工程项目，项目运行能耗等设计技术指标均达到世界领先水平。

目前，泰国国家石油公司在玛塔普工业园运营六座天然气处理厂，承担泰国全部天然气净化和后处理业务。根据规划，泰国第七天然气处理厂用于替换在役运行30年的第一天然气处理厂，产出洁净天然气用于泰国工业和民用各个领域。中方项目经理王国臣说：“泰国第七天然气处理厂创造了多项世界第一，包括全球规模最大的单列半贫胺液循环量脱酸单元（AGRU）、全球首创利用LNG冷能实现‘乙烷回收&精馏’——节约投资和能耗、全球最大的闭式地面火炬（300吨*2台）等，将成为该领域的全球绿色样板。”

位于罗勇府的泰国第七天然气处理厂建设现场。人民网记者 孙广勇摄

“泰国第四、第五、第六天然气处理厂都是韩国企业建设，中国企业通过竞标获得第七天然气处理厂承包建设资格，这是泰国国家石油公司对中国企业先进技术和突出业绩的充分认可。”素帕纳说。

泰国第七天然气处理厂将成为中国企业在海外建设的首个具备乙烷回收功能的大规模天然气处理厂，建成后天然气处理量将占泰国整个天然气生产能力的18%。泰国在COP26全球气候峰会上承诺，到2050年实现碳中和，并到2065年实现温室气体净零排放。中石油管道局在泰国耕耘近20年，承建了多个重点大型能源项目，节能、环保、绿色发展一直是公司承建项目的侧重点。“泰国第七天然气处理厂配置了废烟气脱销、酸气脱硫及零排放、污水处理等多项环保设施，契合泰国《生物循环绿色经济曼谷目标》和可持续发展理念，是泰国绿色工业的样板，不仅将带动泰国经济发展，还利用当前最先进的环保技术践行了可持续发展理念。”中国石油管道局工程有限公司泰国公司副经理米金鹏表示。

中国石油管道局技术人员在玛塔普工业园紧张工作。人民网记者 孙广勇摄

2016年，泰国政府提出"泰国工业4.0"发展愿景和“东部经济走廊”计划等发展宏图。泰国“东部经济走廊”计划与中国“一带一路”倡议高度契合，中国企业投资泰国的产业越来越多，从较早的工程建筑，到现在的新能源、通讯、汽车制造等领域都在不断扩大在泰国的投资与合作。泰国商务部商业发展厅厅长特萨蓬透露，2023年第一季度，外国在泰总投资额330亿泰铢，其中中国企业约占109亿泰铢。

“未来的东部将是泰国经济可持续发展的重要驱动引擎，‘一带一路’对接‘东部经济走廊’，可以实现互利共赢、共同发展。”泰国投资促进委员会秘书长纳里表示。

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