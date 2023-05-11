人民网曼谷5月10日电 （赵益普、实习生李百加）上汽正大有限公司及其在泰国的销售公司上汽正大名爵（泰国），于5月10日在泰国曼谷交付了MG名爵投放泰国市场的首批纯电动汽车New MG MAXUS 9。MG名爵为上海汽车集团股份有限公司（上汽集团）自主品牌，亦称上汽名爵。

据上汽正大名爵（泰国）汽车销售有限公司副总裁庞萨介绍，New MG MAXUS 9在今年3月的曼谷国际车展上亮相，引发泰国消费者的预定热潮。“首批车辆于今年4月底运抵泰国，至今年6月，预计上汽名爵将交付泰国市场至少500台。”庞萨说，New MG MAXUS 9是目前泰国市场上唯一一款高端纯电动车，主要满足泰国本地家庭和商务出行的需求。

上汽正大有限公司于2013年2月成立，注册地为泰国曼谷，是由上汽集团和泰国正大集团合资成立的汽车公司，主要推广和销售上汽名爵品牌的汽车。

近年来，上汽名爵、长城、比亚迪、哪吒等中国汽车品牌纷纷进入泰国市场，并推出新能源汽车。根据泰国汽车协会的数据，2021和2022年，中国品牌在泰国纯电动汽车市场的占比均达到九成。

(责编：崔译戈、常红)