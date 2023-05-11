新华社北京5月10日电 在上个周末，美国发生多起恶性枪击事件：

5月6日，加利福尼亚州奇科市一处民宅发生枪击，一名17岁少女不幸死亡，另有至少5人受伤。俄亥俄州哥伦布发生枪击案导致一死三伤。最骇人听闻的是得克萨斯州达拉斯近郊一家购物中心的枪击案——一名疑似新纳粹分子的枪手“无差别射击”，夺走8人生命，造成7人受伤。

7日凌晨，马里兰州美国州立弗罗斯特堡大学附近和佛罗里达州迈阿密海滩一家夜总会也分别响起枪声，导致多人伤亡。

“枪支暴力档案”网站数据显示，截至5月7日午夜，美国今年以来已发生202起造成至少4人死伤的恶性枪击事件，近1.48万人在各类枪支暴力事件中丧生。

面对已经成为“日常”的枪击案，海外网友创作了大量时事漫画，讽刺美国政府面对枪支暴力冷漠麻木，任由民众不断倒在枪口之下。尽管漫画一幅比一幅犀利，但有美国网友直言：再犀利的漫画也无法触动美国政客，让他们改变现状。

网友Ericinwonderland创作了一则带有美国步枪协会标识的“广告”，上面写道：“只死了9个。”

网友Billygfire创作了一块高速公路广告牌，上面写道：“欢迎来到美国，距离上一次大规模枪击已经过了0天。”

在网友Dennisgoris创作的漫画中，一名男子指着一名女子说，“我们要禁止杀死婴儿的政策”，却无视自己背着的步枪。根据美国疾控中心等机构数据，枪支暴力是美国儿童和青少年死亡首要原因。

网友Pinko_joe的漫画主角是一名记者，他对着镜头说：“下面让我们打断一下关于大规模枪击的突发报道，临时插播另一条关于大规模枪击的突发新闻！”

这幅漫画题为《第二修正案“得分板”》，右边显示因为第二修正案死亡的同事、学生、配偶、商店售货员等各色人等。美国宪法第二修正案是美国公民拥枪的主要法律依据。

这幅漫画显示，面对来自四面八方的子弹，身穿防弹衣的自由女神抱着膝盖瑟瑟发抖。

这幅漫画则讽刺说：“为什么我们不只靠祈祷来阻止非法移民进入美国？我们可是只靠祈祷来保护学校不发生大规模枪击。”

美国的枪支暴力为何已经病入膏肓？原因有三。

其一，美国枪患有着深刻的历史渊源。从踏上美洲大陆屠杀印第安人到骑马开枪拓荒的“西进运动”，暴力是流淌在美国人血脉里的基因。1791年，美国批准宪法第二修正案，保障公民拥有和携带武器的权利。美国的暴力基因在一场场对外战争中更显露无遗。在建国以来240多年的历史中，美国只有10多年没有打仗。在《今日美国报》专栏作家雷克斯·赫普克看来，恶性枪击事件之所以在美国如此常见，是因为“对枪支的崇拜超过了对同胞生命权的尊重。”

第二，美国枪击暴力频发也是政治现实的悲哀。美国政界对持枪自由和枪支管控的争论数十年来从未止息。共和党支持持枪自由，民主党更倾向于控枪。由于两党在控枪问题上的对立，恶性枪击事件成为国会议员们互相攻讦的由头，民意沦为政治博弈的工具。面对生命之殇，美国政客们算计的却是如何捞取政治资本和打击政治对手。

第三，美国控枪不力背后的利益集团。美国庞大的枪支产业形成包括美国全国步枪协会等在内的拥枪利益集团，后者利用金钱影响选民，巩固拥枪文化；另一方面通过捐助政治资金、开展游说等方式扶植持反对控枪立场的政客上台，深度绑定美国政党政治、选举政治，形成根深蒂固的利益关系网。（记者：刘阳、徐剑梅、樊宇；编辑：王申、王丰丰、鲁豫、孙浩）

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