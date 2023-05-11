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中国先进农机产品惊艳巴西农业科技展

2023年05月11日08:42 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　在一块面积为450平方米的玉米示范田上方，蓝色植保无人机喷洒作业的场景吸引了众多好奇又惊讶的目光；几百米外，十余架工程和农业机械设备旁人流如织……近日，在圣保罗州里贝朗普雷图市举办的2023年巴西农业科技展上，“中国智造”在农机领域的先进成果大放异彩。

　　在本次展会上，苏州极目机器人科技有限公司（以下简称“极目”）主要展示了EA-30X和EA-X30 Pro两款最大载重30升的植保无人机。

　　极目拉美市场负责人汪慧介绍，与巴西传统上使用的打药机、飞机和拖拉机喷药方式相比，无人机喷药具有残留更少、时间更灵活、覆盖范围更全面更精准、经济效益更高等多重优势。目前，农用无人机在巴西仍属新鲜事物，市场前景十分广阔。

　　深圳大疆创新科技有限公司在本次展会上带来了T40、T10和T20P三款农业无人机以及可以用于精准农业的Mavic 3多光谱版本无人机。据大疆农业巴西地区市场负责人易家笑介绍，T20P机型能有效适配巴西咖啡种植等中小地块的作业环境，不仅重量和体积较前一代机型大幅缩小，而且避障性能更强。

　　大疆农业自3年前正式进入巴西市场以来，凭借业界领先的技术实力、优质的服务水平和强大的渠道优势被巴西市场认可，销量连年增长。

　　此外，作为全球工程机械领军企业之一，徐工巴西制造有限公司（以下简称“徐工巴西”）在本次展会上推出纯电动装载机、牵引车、高空作业平台等11款纯电动产品，其首次推出的XT804农用拖拉机在本次展会上广受关注，标志着徐工正式踏入南美农机市场。

　　徐工巴西商业总监雷纳托·托雷斯说，徐工巴西的机械品类从工程建设扩大至采矿业又拓展至农业，在巴西市场的发展速度加快，领域拓宽。

　　（据新华社电  记者罗婧婧）

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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