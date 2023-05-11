新华社莫斯科5月10日电（记者赵冰 陈汀）俄罗斯、叙利亚、土耳其和伊朗四国外交部长10日在俄首都莫斯科举行会谈，就土耳其与叙利亚关系正常化、叙利亚局势等问题交换意见。

俄外长拉夫罗夫在会谈中说，此次会谈是落实各国领导人有关实现叙土关系正常化倡议的一部分。叙土关系正常化将对叙利亚乃至整个中东地区的总体局势产生积极影响，也为旨在解决叙利亚问题的阿斯塔纳模式开辟新机遇。他呼吁各方在此次会谈后制定叙土关系正常化路线图。

在谈到叙利亚局势时，拉夫罗夫表示，此次会谈的重要事项之一，是促成叙难民和叙国内流离失所者自愿、安全地返回家园，保障他们的权利。此外，拉夫罗夫还批评西方制裁阻碍了对叙人道主义援助。

会谈中，四国外长重申坚持叙利亚主权和领土完整，打击一切形式的恐怖主义，同时强调需要增加对叙利亚的国际援助，包括为叙利亚人自愿、安全和有尊严地返回祖国以及重建提供援助。四国外长还商定责成相关部门协调工作，制定推进叙土关系正常化路线图。四国外长认为，此次会谈积极且具有建设性，同意未来继续以四国形式进行高级别接触和技术谈判。

叙利亚问题阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗三国于2017年1月发起，主要目的是推动叙境内政府军与反对派武装实现停火并合作打击叙境内恐怖组织，就叙国内重大政治问题达成意向性共识，寻求叙利亚危机解决方案。在这一和谈机制框架下，有关方面多次召开国际会议。

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